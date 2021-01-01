Десять смертей та 306 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу





Про це



Одужали за добу – 436 осіб, летальних випадків – 10.



За весь час пандемії в області зареєстрували 53 900 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 785 у дітей та 3 369 у медичних працівників. Одужали 44 186 осіб, з них 2 204 дитини та 2 946 медичних працівників. 919 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 27 медиків.



Кількість активних хворих – 7 795.



Розподіл випадків:







За період епідемічного спостереження зареєстрували 58 765 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 390 повідомлень про підозру на COVID-19.



Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 208 860 осіб. За минулу добу обстежили – 1 098 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 173.



Методом ІФА на COVID-19 обстежили 155 693 особи. За минулу добу обстежили — 351 особу, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 304 та приватними лабораторіями – 37.



Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 12 772 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 19 квітня 2021 року щепили 481 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 306 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 29, медпрацівників — 12).Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.Одужали за добу – 436 осіб, летальних випадків – 10.За весь час пандемії в області зареєстрували 53 900 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 785 у дітей та 3 369 у медичних працівників. Одужали 44 186 осіб, з них 2 204 дитини та 2 946 медичних працівників. 919 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 27 медиків.Кількість активних хворих – 7 795.За період епідемічного спостереження зареєстрували 58 765 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 390 повідомлень про підозру на COVID-19.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 208 860 осіб. За минулу добу обстежили – 1 098 осіб, в тому числі приватними лабораторіями – 173.Методом ІФА на COVID-19 обстежили 155 693 особи. За минулу добу обстежили — 351 особу, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 304 та приватними лабораторіями – 37.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 12 772 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 19 квітня 2021 року щепили 481 особу.

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