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Звільнили очільника Держгеокадастру на Волині

Звільнили очільника Держгеокадастру на Волині
Очільник Держгеокадастру підписав наказ про звільнення Володимира Боярчука з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Наказ про звільнення Боярчука виконувач обов’язків голови Держгеокадастру Сергій Завадський підписав 20 квітня.

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Підставою для звільнення керівника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області стало рішення суду про поновлення попереднього керівника Назара Микичака.

Звільнили очільника Держгеокадастру на Волині

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Теги: Володимир Боярчук, звільнення, Держгеокадастр
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