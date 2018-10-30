Звільнили очільника Держгеокадастру на Волині
Сьогодні, 10:05
Очільник Держгеокадастру підписав наказ про звільнення Володимира Боярчука з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Наказ про звільнення Боярчука виконувач обов’язків голови Держгеокадастру Сергій Завадський підписав 20 квітня.
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Підставою для звільнення керівника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області стало рішення суду про поновлення попереднього керівника Назара Микичака.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Наказ про звільнення Боярчука виконувач обов’язків голови Держгеокадастру Сергій Завадський підписав 20 квітня.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Чим багатий очільник Держгеокадастру на Волині
Підставою для звільнення керівника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області стало рішення суду про поновлення попереднього керівника Назара Микичака.
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