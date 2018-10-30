Звільнили очільника Держгеокадастру на Волині

Володимира Боярчука з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області.



Про це Інформаційному агентству



Наказ про звільнення Боярчука виконувач обов’язків голови Держгеокадастру Сергій Завадський підписав 20 квітня.



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Підставою для звільнення керівника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області стало рішення суду про поновлення попереднього керівника Назара Микичака.





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