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У Луцьку візьмуться за продавців, які торгують з автомобілів біля Завокзального ринку

У Луцьку візьмуться за продавців, які торгують з автомобілів біля Завокзального ринку
У Луцьку створили робочу групу з питань виявлення та припинення стихійної торгівлі з автомобілів. Йдеться про ділянку поблизу "Пасажу" на Завокзальному ринку.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Нагадаємо, днями з’явилась інформація про те, що гуртовиків з «Пасажу» хочуть переселити на Новий ринок. За коментарем із цього приводу звернулися до директора департаменту економічної політики Луцької міської ради Бориса Смаля.

З його слів, про виселення підприємців з ринку «Пасаж» не йдеться. Натомість на Новий ринок хочуть переселити тих, хто торгує з автомобілів на тротуарах і прилеглій парковці.

У місті створили робочу групу, що буде здійснювати рейди з виявлення та припинення стихійної торгівлі з автомобілів на орендованих земельних ділянках ПП ВКФ “Домінанта”, що на вулиці Карпенка-Карого зі сторони ТЦ “Варшавський”.

Зокрема, до складу робочої групи увійшли: директор департаменту муніципальної варти Юлія Сиротинська, директор департаменту економічної політики Борис Смаль, начальник відділу протидії стихійної торгівлі департаменту муніципальної варти Алла Данелюк, начальник управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай, начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала, заступник начальника Луцького районного управління поліції ГУ НП у Волинській області Юрій Сидорук (за згодою) та т. в о. заступника начальника управління, начальник відділу чергової служби управління патрульної поліції у Волинській області Департаменту патрульної поліції Дмитро Мокич (за згодою).

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Теги: торгівля, Пасаж, Завокзальний ринок, Луцьк
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