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Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет

Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі сухотрав'я.

Про це інформує ДСНС у Волинській області.

Вчора, 19 квітня об 11:44 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та очерету між селами Оздів і Ратнів Луцького району на площі 4,5 га. Для гасіння пожежі залучали рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.

О 12:17 у Луцьку на вулиці Ковельській виникло загорання очерету на площі 0,5 га. На гасіння виїжджали співробітники 25-ї ДПРЧ.

Ймовірна причина пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідували.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Волинь, пожежа, суха трава, очерет, ДСНС
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