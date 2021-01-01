Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет
Сьогодні, 10:35
Минулої доби волинські рятувальники ліквідували дві пожежі сухотрав'я.
Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 19 квітня об 11:44 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та очерету між селами Оздів і Ратнів Луцького району на площі 4,5 га. Для гасіння пожежі залучали рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.
О 12:17 у Луцьку на вулиці Ковельській виникло загорання очерету на площі 0,5 га. На гасіння виїжджали співробітники 25-ї ДПРЧ.
Ймовірна причина пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідували.
Фото - ілюстративне.
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Про це інформує ДСНС у Волинській області.
Вчора, 19 квітня об 11:44 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та очерету між селами Оздів і Ратнів Луцького району на площі 4,5 га. Для гасіння пожежі залучали рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.
О 12:17 у Луцьку на вулиці Ковельській виникло загорання очерету на площі 0,5 га. На гасіння виїжджали співробітники 25-ї ДПРЧ.
Ймовірна причина пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідували.
Фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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