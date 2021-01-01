Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет





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Вчора, 19 квітня об 11:44 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та очерету між селами Оздів і Ратнів Луцького району на площі 4,5 га. Для гасіння пожежі залучали рятувальників 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцьк.



О 12:17 у Луцьку на вулиці Ковельській виникло загорання очерету на площі 0,5 га. На гасіння виїжджали співробітники 25-ї ДПРЧ.



Ймовірна причина пожеж – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Загорання ліквідували.



Фото - ілюстративне.

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