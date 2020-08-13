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На «Ягодині» прикордонники виявили автобус зі зміненим номером кузова

На «Ягодині» прикордонники виявили автобус зі зміненим номером кузова
На українсько-польському кордоні прикордонники Луцького загону виявили автобус зі зміненим номером кузова.

Так, під час огляду транспортного засобу, який в'їжджав в Україну через пункт пропуску «Ягодин», прикордонний наряд виявив ознаки втручання у нанесення VIN-коду, - пише пресслужба Луцького прикордонного загону.

Про можливу заміну ідентифікаційного номера свідчили також сліди пошкодження кріплення номерної деталі.

До компетентних правоохоронних органів прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 (знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України.

Автобус «Сетра» вилучили та передали працівникам поліції для проведення відповідних подальших перевірок.


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Теги: Ягодин, автобус
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