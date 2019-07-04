вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відпочинок влітку: у МОЗ розповіли, чи зможуть українці поїхати за кордон

Відпочинок влітку: у МОЗ розповіли, чи зможуть українці поїхати за кордон
Відпочинок влітку 2021 року через епідемію коронавірусу українцям ліпше планувати всередині країни, а не за кордоном. Цьогорічне літо буде подібним до того, яким було у 2020 році.

Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Сніданку з 1+1" 20 квітня.

Так, Ляшко пояснив, що влітку 2021 року через коронавірус не всі країни і не всі оздоровчі заклади будуть відкриті для українців. Тому у МОЗ очікують, що цьогорічні літо буде подібним торішньому.

"Літо буде нагадувати літо 2020 року. Не всі країни відкриють свої заклади для оздоровлення туристів. Тому в мене рекомендація на літо 2021 року: планувати відпочинок на території України, планувати відпочинок в "зелених" зонах, в місцях де є менше скупчення людей, де можна спокійно відпочити, не наражаючи себе на небезпеку", - висловився заступник голови МОЗ.

Нагадаємо, Греція скасовує обов'язковий семиденний карантин для туристів з держав-членів Європейського союзу, Шенгенської угоди, а також із Великої Британії, США, ОАЕ, Сербії та Ізраїлю. Мандрівників пускатимуть із сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: відпочинок, літо, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
СБУ на Волині проводитиме антитерористичні навчання: у деяких районах можливий особливий режим
Сьогодні, 11:05
Відпочинок влітку: у МОЗ розповіли, чи зможуть українці поїхати за кордон
Сьогодні, 10:55
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
Сьогодні, 10:49
На «Ягодині» прикордонники виявили автобус зі зміненим номером кузова
Сьогодні, 10:37
Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
«Буйні мєсні, Кім Чин Ін і верба з дупи»: як столичні журналісти відпочивали на Шацьких озерах.ФОТО «Буйні мєсні, Кім Чин Ін і верба з дупи»: як столичні журналісти відпочивали на Шацьких озерах.ФОТО
04 липень, 2019, 08:10
Де можна безпечно покупатися на Турійщині Де можна безпечно покупатися на Турійщині
17 червень, 2019, 10:57
Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО Усмішки малечі та бризки водограю: літній день у Луцьку. ФОТО
08 липень, 2018, 12:19
Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах Літня відпустка: де і за скільки відпочити в Згоранах
19 червень, 2018, 12:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
СБУ на Волині проводитиме антитерористичні навчання: у деяких районах можливий особливий режим
Сьогодні, 11:05
 0
Відпочинок влітку: у МОЗ розповіли, чи зможуть українці поїхати за кордон
Сьогодні, 10:55
 0
«Це було кохання з першого погляду»: військових одружили за добу у Луцькому замку
Сьогодні, 10:49
 0
На «Ягодині» прикордонники виявили автобус зі зміненим номером кузова
Сьогодні, 10:37
 0
Пожежі на Волині: горіли суха трава та очерет
Сьогодні, 10:35
 0
Медіа
відео
1/8