Відпочинок влітку: у МОЗ розповіли, чи зможуть українці поїхати за кордон





Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі



Так, Ляшко пояснив, що влітку 2021 року через коронавірус не всі країни і не всі оздоровчі заклади будуть відкриті для українців. Тому у МОЗ очікують, що цьогорічні літо буде подібним торішньому.



"Літо буде нагадувати літо 2020 року. Не всі країни відкриють свої заклади для оздоровлення туристів. Тому в мене рекомендація на літо 2021 року: планувати відпочинок на території України, планувати відпочинок в "зелених" зонах, в місцях де є менше скупчення людей, де можна спокійно відпочити, не наражаючи себе на небезпеку", - висловився заступник голови МОЗ.



Нагадаємо, Греція скасовує обов'язковий семиденний карантин для туристів з держав-членів Європейського союзу, Шенгенської угоди, а також із Великої Британії, США, ОАЕ, Сербії та Ізраїлю. Мандрівників пускатимуть із сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відпочинок влітку 2021 року через епідемію коронавірусу українцям ліпше планувати всередині країни, а не за кордоном. Цьогорічне літо буде подібним до того, яким було у 2020 році.Про це розповів головний санітарний лікар Українив ефірі "Сніданку з 1+1" 20 квітня.Так, Ляшко пояснив, що влітку 2021 року через коронавірус не всі країни і не всі оздоровчі заклади будуть відкриті для українців. Тому у МОЗ очікують, що цьогорічні літо буде подібним торішньому."Літо буде нагадувати літо 2020 року. Не всі країни відкриють свої заклади для оздоровлення туристів. Тому в мене рекомендація на літо 2021 року: планувати відпочинок на території України, планувати відпочинок в "зелених" зонах, в місцях де є менше скупчення людей, де можна спокійно відпочити, не наражаючи себе на небезпеку", - висловився заступник голови МОЗ.Нагадаємо, Греція скасовує обов'язковий семиденний карантин для туристів з держав-членів Європейського союзу, Шенгенської угоди, а також із Великої Британії, США, ОАЕ, Сербії та Ізраїлю. Мандрівників пускатимуть із сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом на коронавірус.

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