СБУ на Волині проводитиме антитерористичні навчання: у деяких районах можливий особливий режим

СБУ на Волині планує масштабні багатоетапні антитерористичні навчання. Під час тренувань посилена увага приділятиметься відпрацюванню дій із захисту стратегічно важливих об’єктів та кордонів держави.Про це інформує Управління Служби безпеки України у Волинській області.У ході тренувань під посиленим захистом перебуватимуть об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі енергетичної і транспортної системи.У навчаннях беруть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, Держприкордонслужби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.У СБУ зауважують, що під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо.Тож волинян закликають із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.Крім того, просять громадян інформувати правоохоронців за номером телефону довіри 097-7-911-911 у випадках:- прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;- появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;- виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;- отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.