Громаді на Волині передали ФАПи, в яких облаштують житло для освітян та медиків





Про це повідомив голова Луцької районної ради Олександр Омельчук під час сесії Городищенської сільської ради,



Разом із заступником Сергієм Сіваком, радником Юрієм Ройком та головою Луцької РДА Володимиром Кецом вони побували у Городищенській територіальній громаді з робочим візитом.



«Нашою ідеєю є запустити проект «Соціальне житло» і реалізувати його на теренах Луцького району. На крайній сесії з вашої ініціативи ми передали сім приміщень закинутих ФАПів до Городищенської громади. Це вперше, коли житло буде реально надаватися медикам, освітянам, вразливим верстам населення. Ви вже самі будете визначати кому саме, бо добре знаєте потребу місцевих у житлі. Ми показуємо приклад, що у ті приміщення, які стоять закинуті, потрібно вдихнути життя. Також вашій громаді ми передали на сесії трудовий архів, автомобілі, меблі для комфортної роботи», - розповів Олександр Омельчук.



Голова райради також висловив подяку депутату Волинської обласної ради Анатолію Никонюку, який, дізнавшись про соціальне житло, одразу сказав, що готовий долучитися та допомогти у разі потреби.



Крім того, Олександр Омельчук розповів депутатам Городищенської сільради про підтримку молоді.



«Луцька районна рада розробляє проект, як втримати молодь від виїзду за кордон, надавши їм перше робоче місце в селах, територіальних громадах. Тому маємо ідею віддавати під бізнес за 1 гривню на рік закинуті приміщення для молоді. Хай працюють, створюють робочі місця, сплачуть податки в громаду. При районній раді ми створюємо Молодіжну раду, яку втілюватиме ініціативи молоді, студентів у життя», - зазначив голова Луцької районної ради.



Радник голови райради Юрій Ройко закликав колег із новостворених районнох рад України дбайливо віднестися до об'єктів комунальної власності, які не потребують бюджетного фінансування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька районна рада передала Городищенській громаді 7 приміщень ФАПів, автомобілі, меблі та документацію трудового архіву.Про це повідомив голова Луцької районної радипід час сесії Городищенської сільської ради, йдеться на сайті Луцької райради.Разом із заступником Сергієм Сіваком, радником Юрієм Ройком та головою Луцької РДА Володимиром Кецом вони побували у Городищенській територіальній громаді з робочим візитом.«Нашою ідеєю є запустити проект «Соціальне житло» і реалізувати його на теренах Луцького району. На крайній сесії з вашої ініціативи ми передали сім приміщень закинутих ФАПів до Городищенської громади. Це вперше, коли житло буде реально надаватися медикам, освітянам, вразливим верстам населення. Ви вже самі будете визначати кому саме, бо добре знаєте потребу місцевих у житлі. Ми показуємо приклад, що у ті приміщення, які стоять закинуті, потрібно вдихнути життя. Також вашій громаді ми передали на сесії трудовий архів, автомобілі, меблі для комфортної роботи», - розповів Олександр Омельчук.Голова райради також висловив подяку депутату Волинської обласної ради А, який, дізнавшись про соціальне житло, одразу сказав, що готовий долучитися та допомогти у разі потреби.Крім того, Олександр Омельчук розповів депутатам Городищенської сільради про підтримку молоді.«Луцька районна рада розробляє проект, як втримати молодь від виїзду за кордон, надавши їм перше робоче місце в селах, територіальних громадах. Тому маємо ідею віддавати під бізнес за 1 гривню на рік закинуті приміщення для молоді. Хай працюють, створюють робочі місця, сплачуть податки в громаду. При районній раді ми створюємо Молодіжну раду, яку втілюватиме ініціативи молоді, студентів у життя», - зазначив голова Луцької районної ради.Радник голови райрадизакликав колег із новостворених районнох рад України дбайливо віднестися до об'єктів комунальної власності, які не потребують бюджетного фінансування.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію