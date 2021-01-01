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На залізничному переїзді у Луцьку авто зіткнулося з вагоном

На залізничному переїзді у Луцьку авто зіткнулося з вагоном
Вчора, 19 квітня, пізно ввечері у Луцьку на вулиці Стрілецькій трапилася ДТП, де авто зіткнулося з вагоном.

Аварія сталася близько 22-ї години, інформує управління патрульної поліції у Волинській області.

Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, поспілкувалися з учасниками автопригоди та встановили, що водій Volkswagen Golf виїхав на залізничний переїзд при увімкнутому червоному сигналі світлофора та допустив зіткнення із заднім вагоном маневрового складу.

На щастя, ніхто не постраждав, лише автомобіль і вагон отримали механічні пошкодження з матеріальними збитками.

На керманича склали адміністративний матеріал за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Зауважимо, відповідно до ПДР (п.20.2), починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов'язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд.

На залізничному переїзді у Луцьку авто зіткнулося з вагоном

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Теги: Луцьк, залізничний переїзд, аварія
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