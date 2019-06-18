Цьогоріч на Волині з’являться ще чотири «М’ясні точки»*

Цьогоріч «М’ясні точки» з’являться у Волинській, Рівненській, Житомирській, Хмельницькій та Тернопільській областях.Одна з таких вже рік активно діє у Нововолинську за адресою бульвар Шевченка,2. Як розповідають покупці, магазин є дуже зручним. Класичний маркет поєднує кілька елементів обслуговування: у ньому є і вітрини з зафасованим товаром, і відділи з ваговою продукцією.У 2021 році у Волинській області відкриють ще 4 магазини «М’ясна точка».Як розповідає директор з розвитку проекту, унікальність магазинів в тому, що продукція, яку в них реалізовують, – від виробника. Купуючи тут продукцію, покупці можуть бути впевнені у безпеці та якості продукту, оскільки існує замкнутий цикл виробництва. Вирощення зерна, курчат, поросят здійснюють на власних підприємствах. Вони ж займаються виготовленням, фасуванням і доставкою продукції у свої торгові точки.«Таким чином ми контролюємо якість і безпечність товару на всіх етапах», - пояснюєВітрини будуть поповнюватись у найкоротші терміни, аби щодня забезпечувати покупців найсвіжішим товаром. У асортименті «М’ясної точки» будуть ковбасні вироби і м’ясні напівфабрикати від ТМ «НМК». Також у магазинах можна буде придбати як охолоджену продукцію у вакуумних упаковках, так і напівготову - вже замариновану з курятини від ТМ «Пан Курчак».додає, що таке пакування забезпечує повну ізоляцію продукту від зовнішньої мікрофлори та дозволяє бути впевненим у безпечності товару.У магазинах можна буде здійснити покупку на щодень. Тому для зручності покупців разом з м'ясо-ковбасною продукцією у магазинах «М’ясна точка» будуть продавати корзину fresh-асортименту. До неї входять молочні продукти, хліб, бакалія, напої. У торгових точках також можна буде придбати напівфабрикати: як м'ясні, так і мучні.У «М’ясній точці» можна буде не лише придбати якісні продукти, а й перекусити. Там планують продавати французькі хот-доги з ковбасками, бургери з курячою та яловичою котлетами, курячі крильця, філе в паніровці, які виробляє Нововолинський м’ясокомбінат, а також кавові напої та тістечка.«Ми підбираємо кращих регіональних виробників, які вже завоювали довіру споживача та, насамперед, орієнтуємося на затребуваність і ціну продуктів», - розповідає директор з розвитку проектуДовідково: Магазини «М’ясна точка» будуть у кількох форматах:• повноцінні магазини біля дому з площею 60-80кв. м.;• магазин із кафе-зоною;• спеціалізовані м'ясні магазини, але з більш розширеним асортиментом.Всі торгові точки будуть працюватибез перерви та вихідних.До слова, вже 22 квітня перший у Рівному магазин «М’ясна точка» відкриється за адресою вул. Корольова, 8.