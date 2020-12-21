Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту

З 13 по 18 квітня у Львові проходив чемпіонат України з велоспорту на треку серед молоді до 23 років. В змаганнях взяли участь спортсмени з 17 регіонів України, а також команда Білорусі, у загальній кількості 212 учасників.Триразовою чемпіонкою України серед жінок до 23 років стала, вихованка ВОШВСМ, яка здобула впевнену перемогу у трьох дистанціях: спринт, кейрін та командний спринт, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Слід відзначити високі результати волинських юніорок - 4 місце в командному спринті посіластали 5-ми на цій же дистанції.