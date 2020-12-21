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Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту

Волинянка – триразова чемпіонка України з велоспорту
З 13 по 18 квітня у Львові проходив чемпіонат України з велоспорту на треку серед молоді до 23 років. В змаганнях взяли участь спортсмени з 17 регіонів України, а також команда Білорусі, у загальній кількості 212 учасників.

Триразовою чемпіонкою України серед жінок до 23 років стала Олександра Логвінюк, вихованка ВОШВСМ, яка здобула впевнену перемогу у трьох дистанціях: спринт, кейрін та командний спринт, інформує управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Слід відзначити високі результати волинських юніорок - 4 місце в командному спринті посіла Дарина Логвінюк, Левченко Богдана і Римарчук Ангеліна стали 5-ми на цій же дистанції.

Фото - ілюстративне

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Теги: велоспорт, волинянка, спорт, чемпіонат України
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