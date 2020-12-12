У Ковельському МТМО померла медсестра

Вавринюк Ліни Сергіївни.



Про це повідомляють на сторінці медзакладу в facebook.



"Адміністрація та колектив Ковельського МТМО висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної", – йдеться у повідомленні.

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