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У Ковельському МТМО померла медсестра

У Ковельському МТМО померла медсестра
Хвороба забрала життя медичної сестри стоматологічного кабінету Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Вавринюк Ліни Сергіївни.

Про це повідомляють на сторінці медзакладу в facebook.

"Адміністрація та колектив Ковельського МТМО висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної", – йдеться у повідомленні.

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Теги: медсестра, смерть, Ковель
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