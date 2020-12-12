У Ковельському МТМО померла медсестра
Сьогодні, 12:25
Хвороба забрала життя медичної сестри стоматологічного кабінету Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Вавринюк Ліни Сергіївни.
Про це повідомляють на сторінці медзакладу в facebook.
"Адміністрація та колектив Ковельського МТМО висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної", – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють на сторінці медзакладу в facebook.
"Адміністрація та колектив Ковельського МТМО висловлюють щирі співчуття рідним та близьким покійної", – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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