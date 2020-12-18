У Луцьку встановили уже 14 «розумних» зупинок. ФОТО





Про це Ігор Поліщук на своїй сторінці у фейсбуці.



"Табло висвітлює інформацію про час прибуття громадського транспорту, обладнане точкою для зарядки мобільних гаджетів, зовнішнім освітленням, смітниками для роздільного збору сміття, камерою відеоспостереження та Wi-Fi", - написав мер Луцька.



Як зазначив Поліщук, всього у Луцьку встановлять 22 таких "розумних" табло.



Табло закуплені в рамках проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька” за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через некомерційне ТОВ “Engagement Global”. Проєкт впроваджується спільно з партнерським краєм Ліппе (ФРН).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершили встановлення та підключення 14 "розумних" інформаційних табло поруч з зупинками громадського транспорту.Про це повідомив Луцький міський голована своїй сторінці у фейсбуці."Табло висвітлює інформацію про час прибуття громадського транспорту, обладнане точкою для зарядки мобільних гаджетів, зовнішнім освітленням, смітниками для роздільного збору сміття, камерою відеоспостереження та Wi-Fi", - написав мер Луцька.Як зазначив Поліщук, всього у Луцьку встановлять 22 таких "розумних" табло.Табло закуплені в рамках проєкту “Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського транспорту міста Луцька” за фінансування Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини через некомерційне ТОВ “Engagement Global”. Проєкт впроваджується спільно з партнерським краєм Ліппе (ФРН).

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