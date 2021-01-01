Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 21 квітня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів: Школа, Контора, Водогін с. Хотячів:вул.Карбишева, Мічуріна 3-7,2-8, Озерна 5,2-6, Східна 3-7,2-8,2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський ФОП Буткевич Костянтин Євгенійович Магазин "Троянда" м. Володимир-Волинський: вул..Дрогобицька 1-19,2-18, Шевченка 51-73,54-66, Грушевського 13-19,16-203 ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський ФОП Мочеброда Олена Володимирівна Магазин"Дитячий світ",ФОП Морозова Тетяна Юріївна Магазин "Інтер'єр", ФОП Тарасюк Володимир Степанович Магазин "Колорит", ФОП Панасюк Галина Іванівна магазин "Фреш", Банк "Фінанси і кредит"Сектор громадянства і міграції,відділ УМВС, ЖЕК №1 м. Володимир-Волинський:вул. Шевченка 27-51,16-48, Князів Острозьких 5,4-144 ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-165 09:00-17:00 с.Красностав:вул..Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8,5 ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-165 09:00-17:00 с. Красностав: вул.Вигінська 1-15,2-16,1. КТП-519 с Жабче 9:00 – 17:00 Башня с. Жабче, магазин с. ЖабчеАдмінприміщення с. Жабче, ФАП с. ЖабчеШкола с. Жабче с. Жабче:вул. Шкільна"1 КТП-4 10:00-16:00 кондитерський цех ФОП Тетера смт Іваничі вул.Валова 25-1042 ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-306 9:30-16:30 с.Грибовицявул.40річчя Перемоги 67-983 Частково ПЛ-10кВ 04-10 від ВН-1 ЗТП-179 до ВН-3 ЗТП-269 10:00-17:00 с.Долинка школа,ФАП,водонапірна башня лікарня смт Іваничі вул.Львівська, Колгоспна 60-108, Дубинки1-12, с.Романівка, с.Долинка4 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 10:00-17:00 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-331. КТП-195 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково)2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна, вул. Шевченка3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-122 09:00-17:00м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, с. Олексіївка, вул. 1-го Грудня4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-373 09:00-17:00 с.Верхи, вул. Варшава, вул. Південна1. 8:30-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежності,вул.Ветеранів,вул Л.Українки2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, поштаФОП Романюк М.Д. - магазин с. Дідичі вул. Миру, вул. Ранкова, вул. Колгоспна,4 КРУ 10 кВ наПС 35 Олика 9:00-17:00 КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець В.О. - магазинПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька О.В. - магазинФОП Славіч М.М. - магазинФОП Леошко В.Є. - магазинФОП Шелепа З.О. - магазинФОП Літвінчук Ж.В. - магазинФОП Поліщук В.Є. - магазинФОП Шевчук В.К. - магазинФОП Колошко Є.М. - магазинФОП Цибульський А.В. - магазинФОП Мацута С.П. - магазинФОП Славіч А.М. - магазинФОП Кошинська Г.П. - магазинФОП Мисковець В.О. - магазинВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук С.Є. - магазинКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал" – очисні спорудиВол. обл. психлікарня № с.Гор’янівка- повністюс. Залісоче- повністюсмт.Олика – повністюс. Жорнищес. Носовичіс.Чимерин1. 9:00-17:00Свято-Різдво Богородична громада Українськоїправославної церкви МП с. БілинДубівське споживче товариствоПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"Волинська філія,Білинська сільська РадаФОП Спичак Т.М,Волинська дирекція АТ"Укрпошта",ФОП Оніщук В.ПЦерква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП с.Білин2.9:00-17:00Дрозднівська сільська радаТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церквиСвято-Троїцька громада Української православної церкви,Ковельське МТМОФОП Кухар В.С,Голобська селищна радаФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздніс.Гончий Брідс.Вівчицькс.Мельницям.Ковель3. 9:00-17:00ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИВелицька сільська рада, ФОП Боймиструк Б.ГКовельське МТМО,Велицька сільська радаСв'ято-Парасківська громада с.КашівкаФОП Кирилюк В.М,Велицька сільська радаДержавне підприємство "Ковельське лісовегосподарство" с.Кашівкас.Підріжжя4. 9:00-17:00ФОП Галійчук В.О,Мале приватне агропромислове підприємство"Вермі",Ф.О.Шнайдер Г.ВФОП Федорук М.І,ФО Гуславський В.ВФОП Бірук Г.Я,Споживче товариство"Ковельський ринок",ФОЯнчук В.В, УКБ таЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиТзОВ "Трейдінвестгруп",Головне управління національної поліції у Волинській областіРелігійна громада церкви "Еммануїл"ФОП Долга С.І,Ф.о. Яриніч С.ІФОП Білінський П.І,ФОП Старушик Р.МФОП Максіюк А.Ю,ФОП Дудка С.ЯФОП Янюк В.В,ФОП Хвесюк В.ПФОП Літот М.Б,ФОП Джус О.АТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"ТзОВ "СКІФ",ФОП Перепелиця І.ІФОП Войдюк С.Х,ФОП Воробей Н.ІФОП Олещук В.С,Ф.о. Дарчик В.МФОП Шевчук В.В,ФОП Ляшук Р.ВПриватний нотаріус Данилевич О.ІФОП Воробей М.А,ФОП Осіпчук І.ВКомунальний вищий навчальний заклад" Ковельський медичний коледж"ФОП Тишко В.І,ТзОВ "Картопляна"ФОП Куницький І.Ф,ФОП Борисюк Р.ІФОП Печенюк А.М,ФОП Абрамчук І.ТФОП Гукова Н.В,Собор Благовіщення Пресвятої Богородиці,Мале приватне підприємство"Фест"ФОП Дідіцкий А.М,Церква Християн віри Євангельської м. Ковель,ФОП Войдюк Е.ВФОП Дрейчан А.О,Ф.О. Савонік Л.ФФОП Яблонський В.М,КП"Ремонтно –будівельна дільниця",ФОП Матвєєва І.А,ФОП Троць В.ІФО Кулик О.В,ФОП Ліневич Г.АФОП Рахлінський Ю.М,ФОП Бритова Л.ОФізична особа Талашко Л.В,ФО Ковальчук І.ВФ.о.Полячук Ю.П,Свято – Воскресенський соборФО Кантерук В.А,Департамент патрульної поліціїФО Козел Н.І,ФО Рижко І.ВФО Бордійчук С.В, ТзОВ "Західтепло"1. КТП-216 для ремонту силового тр-ра 09:00 – 15:30 ДПРЧ 5 УДСНС Пожчастина, смт Локачі,ФОП Ковальчук О.Г. «АВС», смт Локачі,ФОП Політило В.М. магазин, ФОП Шпинда Р.В. магазин, ФОП Дячук І.М. адмінприміщення,ФОП Шуклін О.М. Контора, смт Локачі, вул. Степова, смт.Локачі вул.Степова, вул.Луцька - частково2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі1. 13:30-17:00Платна автостоянка «Олтранс»Спорткомплекс Олімпія,Кравчука 24 вв№2 №1Готель «Тріада»,Кравчука 22, 22в вв№1 №2Стоматологічний кабінет,Офісні приміщенняКравчука 20 вв№1, вул.Кравчука 18 вв№1 №2Кравчука 16 вв№1 вв№2,Кравчука 20Офіс Кравчука 22/75, Фотаком2. 13:00-17:001. 09:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. ЛипиниАртсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів2. КТП-393 10:00 – 17:00 ФОП Панасюк Є.С. - магазин с. Забороль, вул. Лісова, 1-61, Шкільна, Яблунева, Володимирська, 41-63 (непарні)3 КТП 682 13:00-17:00 с.Підгайці (дачі, житловий масив)1 КТП-456 ПЛ-0.4 8:00-18:00ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів2 ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-35 до КР-3 8:00-18:00 с Хворостів3 КТП-287 8:00-18:00 Магазин с.МосирЦерква с.Мосирс Мосир4 ПЛ-10 Л26-02 від ПС-110 Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 М/П с.Омеляне, Клуб с.ОмелянеМаг.с.Омеляне,ФОП Денисовець Олеся АндріївнаМ/П с.Підманево, Клуб с.ПідманевоШкола с.Підманево с Омеляне, Підманево1. 10:00 - 17:00Магазин (ФОП Швайко) с. Рудка вул. Молодіжна, Волі Гайова, Новоселів, Зелена, Вишнева2 КТП-17Чистка траси 10:00 - 13:00 с. Шлапань3 КТП-18Чистка траси 13:00 - 17:00 Школа, ФАП, клуб, укрпошта с. Шлапань1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок. с. Оконськ2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39, Л-3. 10:00-17:00 с. Городок3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349, Л-1, Л-2. 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Новосілки1. ЗТП-42 09:00-17:00 будинок школяра ЦДЮТ пр.Перемоги 5а Кравцова Любов Андріївна,парк культури вул.Східна 13 Левков Ігор Вікторович атракціониощадбанк пр.Перемоги 1а Малащук Микола Андрійович,ДЮСШ №2 пр.Перемоги 3 Міщук Степан Дмитрович, перукарня Афродіта пр.Перемоги 3 Васильчук Оксана Вікторівнаощадбанк пр.Перемоги 1а Малащук Микола Андрійович м. Нововолинськпросп. Перемоги 1а2. ПЛ-0.4 Л-1 від КТП-43 09:00-17:00 кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, ПП Черичукін, ФОП Тимощукремонт автомобілів Іжик УЗУсклад Іваничівське шосе 16 м. Нововолинськвул. Центральна 1-7с. Будятичівул. Садова 10-121. ПЛ-10кв.л-75-02 12:00 – 15:00. Школи.дит.садок.магазини.Фап.військова частина.с.рада. с.Прохід, Жиричі, Конище, Старостино.2. ПЛ-04кв.л-2 КТП-387 9:30.-16:30 с.Гута.3. ПЛ-10кв Л 75-03. 10:00.-17:00. Школа.дит.садок.магазин.Фап. с.Броди.1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)ПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,4 КТП-36250 9:00-17:00с. Рудня, вул. Сонячна, СадоваПЛ-0,4кВ ТП-4709:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, ВатутінаПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.11ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.12ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка1. 10:00 - 17:00.с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна1 ПЛ-0,4кВКТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби2 ПЛ-10кВ Л-61-07від ЛР-15 до КР-5КТП-118, КТП-66ЩТП-118, ЩТП-117 10:00-16:00 Контр.проп. «Молодіжний фонд»,ФОП Привродський- готель с.Городилець3 ПЛ-0,4кВКТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова4 ПЛ-10кВ Л-61-03від ЗТП-296 до КТП-39ЩТП-370,КТП-38КТП-39 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торг.кіоск с.Туропин, Турія