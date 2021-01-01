Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 21 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 21 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів: Школа, Контора, Водогін с. Хотячів:
вул.Карбишева, Мічуріна 3-7,2-8, Озерна 5,2-6, Східна 3-7,2-8,
2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський ФОП Буткевич Костянтин Євгенійович Магазин "Троянда" м. Володимир-Волинський: вул..Дрогобицька 1-19,2-18, Шевченка 51-73,54-66, Грушевського 13-19,16-20
3 ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський ФОП Мочеброда Олена Володимирівна Магазин"Дитячий світ",
ФОП Морозова Тетяна Юріївна Магазин "Інтер'єр", ФОП Тарасюк Володимир Степанович Магазин "Колорит", ФОП Панасюк Галина Іванівна магазин "Фреш", Банк "Фінанси і кредит"
Сектор громадянства і міграції,відділ УМВС, ЖЕК №1 м. Володимир-Волинський:
вул. Шевченка 27-51,16-48, Князів Острозьких 5,4-14
4 ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-165 09:00-17:00 с.Красностав:
вул..Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8,
5 ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-165 09:00-17:00 с. Красностав: вул.Вигінська 1-15,2-16,
Горохівський район
1. КТП-519 с Жабче 9:00 – 17:00 Башня с. Жабче, магазин с. Жабче
Адмінприміщення с. Жабче, ФАП с. Жабче
Школа с. Жабче с. Жабче:
вул. Шкільна"
Іваничівський район
1 КТП-4 10:00-16:00 кондитерський цех ФОП Тетера смт Іваничі вул.Валова 25-104
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-306 9:30-16:30 с.Грибовиця
вул.40річчя Перемоги 67-98
3 Частково ПЛ-10кВ 04-10 від ВН-1 ЗТП-179 до ВН-3 ЗТП-269 10:00-17:00 с.Долинка школа,ФАП,водонапірна башня лікарня смт Іваничі вул.Львівська, Колгоспна 60-108, Дубинки1-12, с.Романівка, с.Долинка
4 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 10:00-17:00 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. КТП-195 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна, вул. Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-122 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, с. Олексіївка, вул. 1-го Грудня
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-373 09:00-17:00 с.Верхи, вул. Варшава, вул. Південна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності,вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, пошта
ФОП Романюк М.Д. - магазин с. Дідичі вул. Миру, вул. Ранкова, вул. Колгоспна,
4 КРУ 10 кВ наПС 35 Олика 9:00-17:00 КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Цибульський А.В. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - магазин
ФОП Кошинська Г.П. - магазин
ФОП Мисковець В.О. - магазин
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук С.Є. - магазин
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
Вол. обл. психлікарня № с.Гор’янівка- повністю
с. Залісоче- повністю
смт.Олика – повністю
с. Жорнище
с. Носовичі
с.Чимерин
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія,Білинська сільська Рада
ФОП Спичак Т.М,Волинська дирекція АТ"Укрпошта",ФОП Оніщук В.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП с.Білин
2.
9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви,Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С,Голобська селищна рада
ФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»
ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздні
с.Гончий Брід
с.Вівчицьк
с.Мельниця
м.Ковель
3. 9:00-17:00
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Велицька сільська рада, ФОП Боймиструк Б.Г
Ковельське МТМО,Велицька сільська рада
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М,Велицька сільська рада
Державне підприємство "Ковельське лісове
господарство" с.Кашівка
с.Підріжжя
4. 9:00-17:00
ФОП Галійчук В.О,Мале приватне агропромислове підприємство"Вермі",Ф.О.Шнайдер Г.В
ФОП Федорук М.І,ФО Гуславський В.В
ФОП Бірук Г.Я,Споживче товариство"Ковельський ринок",ФОЯнчук В.В, УКБ таЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ "Трейдінвестгруп",Головне управління національної поліції у Волинській області
Релігійна громада церкви "Еммануїл"
ФОП Долга С.І,Ф.о. Яриніч С.І
ФОП Білінський П.І,ФОП Старушик Р.М
ФОП Максіюк А.Ю,ФОП Дудка С.Я
ФОП Янюк В.В,ФОП Хвесюк В.П
ФОП Літот М.Б,ФОП Джус О.А
ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"
ТзОВ "СКІФ",ФОП Перепелиця І.І
ФОП Войдюк С.Х,ФОП Воробей Н.І
ФОП Олещук В.С,Ф.о. Дарчик В.М
ФОП Шевчук В.В,ФОП Ляшук Р.В
Приватний нотаріус Данилевич О.І
ФОП Воробей М.А,ФОП Осіпчук І.В
Комунальний вищий навчальний заклад" Ковельський медичний коледж"
ФОП Тишко В.І,ТзОВ "Картопляна"
ФОП Куницький І.Ф,ФОП Борисюк Р.І
ФОП Печенюк А.М,ФОП Абрамчук І.Т
ФОП Гукова Н.В,Собор Благовіщення Пресвятої Богородиці,Мале приватне підприємство"Фест"
ФОП Дідіцкий А.М,Церква Християн віри Євангельської м. Ковель,ФОП Войдюк Е.В
ФОП Дрейчан А.О,Ф.О. Савонік Л.Ф
ФОП Яблонський В.М,КП"Ремонтно –будівельна дільниця",ФОП Матвєєва І.А,ФОП Троць В.І
ФО Кулик О.В,ФОП Ліневич Г.А
ФОП Рахлінський Ю.М,ФОП Бритова Л.О
Фізична особа Талашко Л.В,ФО Ковальчук І.В
Ф.о.Полячук Ю.П,Свято – Воскресенський собор
ФО Кантерук В.А,Департамент патрульної поліції
ФО Козел Н.І,ФО Рижко І.В
ФО Бордійчук С.В, ТзОВ "Західтепло"
Локачинський район
1. КТП-216 для ремонту силового тр-ра 09:00 – 15:30 ДПРЧ 5 УДСНС Пожчастина, смт Локачі,
ФОП Ковальчук О.Г. «АВС», смт Локачі,
ФОП Політило В.М. магазин, ФОП Шпинда Р.В. магазин, ФОП Дячук І.М. адмінприміщення,
ФОП Шуклін О.М. Контора, смт Локачі, вул. Степова, смт.Локачі вул.Степова, вул.Луцька - частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Платна автостоянка «Олтранс»
Спорткомплекс Олімпія,Кравчука 24 вв№2 №1
Готель «Тріада»,Кравчука 22, 22в вв№1 №2
Стоматологічний кабінет,Офісні приміщення
Кравчука 20 вв№1, вул.Кравчука 18 вв№1 №2
Кравчука 16 вв№1 вв№2,Кравчука 20
Офіс Кравчука 22/75, Фотаком
2. 13:00-17:00
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. КТП-393 10:00 – 17:00 ФОП Панасюк Є.С. - магазин с. Забороль, вул. Лісова, 1-61, Шкільна, Яблунева, Володимирська, 41-63 (непарні)
3 КТП 682 13:00-17:00 с.Підгайці (дачі, житловий масив)
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-456 ПЛ-0.4 8:00-18:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів
2 ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-35 до КР-3 8:00-18:00 с Хворостів
3 КТП-287 8:00-18:00 Магазин с.Мосир
Церква с.Мосир
с Мосир
4 ПЛ-10 Л26-02 від ПС-110 Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне
Маг.с.Омеляне,ФОП Денисовець Олеся Андріївна
М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево
Школа с.Підманево с Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазин (ФОП Швайко) с. Рудка вул. Молодіжна, Волі Гайова, Новоселів, Зелена, Вишнева
2 КТП-17
Чистка траси 10:00 - 13:00 с. Шлапань
3 КТП-18
Чистка траси 13:00 - 17:00 Школа, ФАП, клуб, укрпошта с. Шлапань
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок. с. Оконськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39, Л-3. 10:00-17:00 с. Городок
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349, Л-1, Л-2. 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Новосілки
місто Нововолинськ
1. ЗТП-42 09:00-17:00 будинок школяра ЦДЮТ пр.Перемоги 5а Кравцова Любов Андріївна,парк культури вул.Східна 13 Левков Ігор Вікторович атракціони
ощадбанк пр.Перемоги 1а Малащук Микола Андрійович,ДЮСШ №2 пр.Перемоги 3 Міщук Степан Дмитрович, перукарня Афродіта пр.Перемоги 3 Васильчук Оксана Вікторівна
ощадбанк пр.Перемоги 1а Малащук Микола Андрійович м. Нововолинськ
просп. Перемоги 1а
2. ПЛ-0.4 Л-1 від КТП-43 09:00-17:00 кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, ПП Черичукін, ФОП Тимощук
ремонт автомобілів Іжик УЗУ
склад Іваничівське шосе 16 м. Нововолинськ
вул. Центральна 1-7
с. Будятичі
вул. Садова 10-12
Ратнівський район
1. ПЛ-10кв.л-75-02 12:00 – 15:00. Школи.дит.садок.магазини.Фап.військова частина.с.рада. с.Прохід, Жиричі, Конище, Старостино.
2. ПЛ-04кв.л-2 КТП-387 9:30.-16:30 с.Гута.
3. ПЛ-10кв Л 75-03. 10:00.-17:00. Школа.дит.садок.магазин.Фап. с.Броди.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4 КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-470
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-10кВ Л-61-07
від ЛР-15 до КР-5
КТП-118, КТП-66
ЩТП-118, ЩТП-117 10:00-16:00 Контр.проп. «Молодіжний фонд»,ФОП Привродський- готель с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
4 ПЛ-10кВ Л-61-03
від ЗТП-296 до КТП-39
ЩТП-370,КТП-38
КТП-39 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торг.кіоск с.Туропин, Турія
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1 ПЛ-0.4 кВ Л-3 КТП-253 09:00-17:00 с. Хотячів: Школа, Контора, Водогін с. Хотячів:
вул.Карбишева, Мічуріна 3-7,2-8, Озерна 5,2-6, Східна 3-7,2-8,
2 ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський ФОП Буткевич Костянтин Євгенійович Магазин "Троянда" м. Володимир-Волинський: вул..Дрогобицька 1-19,2-18, Шевченка 51-73,54-66, Грушевського 13-19,16-20
3 ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-94 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський ФОП Мочеброда Олена Володимирівна Магазин"Дитячий світ",
ФОП Морозова Тетяна Юріївна Магазин "Інтер'єр", ФОП Тарасюк Володимир Степанович Магазин "Колорит", ФОП Панасюк Галина Іванівна магазин "Фреш", Банк "Фінанси і кредит"
Сектор громадянства і міграції,відділ УМВС, ЖЕК №1 м. Володимир-Волинський:
вул. Шевченка 27-51,16-48, Князів Острозьких 5,4-14
4 ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-165 09:00-17:00 с.Красностав:
вул..Центральна 35-49,34-52, Комаровська 1,4,5,8,
5 ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-165 09:00-17:00 с. Красностав: вул.Вигінська 1-15,2-16,
Горохівський район
1. КТП-519 с Жабче 9:00 – 17:00 Башня с. Жабче, магазин с. Жабче
Адмінприміщення с. Жабче, ФАП с. Жабче
Школа с. Жабче с. Жабче:
вул. Шкільна"
Іваничівський район
1 КТП-4 10:00-16:00 кондитерський цех ФОП Тетера смт Іваничі вул.Валова 25-104
2 ПЛ-0,4кВ Л-1 ЩТП-306 9:30-16:30 с.Грибовиця
вул.40річчя Перемоги 67-98
3 Частково ПЛ-10кВ 04-10 від ВН-1 ЗТП-179 до ВН-3 ЗТП-269 10:00-17:00 с.Долинка школа,ФАП,водонапірна башня лікарня смт Іваничі вул.Львівська, Колгоспна 60-108, Дубинки1-12, с.Романівка, с.Долинка
4 ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-196 10:00-17:00 с.Волиця Колона вул.Молодіжна 1-33
Камінь-Каширський район
1. КТП-195 09:00 - 17:00 Молитовний будинок с. Тоболи, вул. Довга, вул. Тулуга (частково), вул. Лісова (частково)
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 17:00 Котельня, АТС, сільська рада, ФОП Дрипа Анатолій Степанович (магазин), амбулаторія. с. Карасин, Молодіжна, вул. Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-122 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський, вул. Неродів, с. Олексіївка, вул. 1-го Грудня
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-373 09:00-17:00 с.Верхи, вул. Варшава, вул. Південна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності,вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, пошта
ФОП Романюк М.Д. - магазин с. Дідичі вул. Миру, вул. Ранкова, вул. Колгоспна,
4 КРУ 10 кВ наПС 35 Олика 9:00-17:00 КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Цибульський А.В. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - магазин
ФОП Кошинська Г.П. - магазин
ФОП Мисковець В.О. - магазин
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук С.Є. - магазин
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
Вол. обл. психлікарня № с.Гор’янівка- повністю
с. Залісоче- повністю
смт.Олика – повністю
с. Жорнище
с. Носовичі
с.Чимерин
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято-Різдво Богородична громада Української
православної церкви МП с. Білин
Дубівське споживче товариство
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Волинська філія,Білинська сільська Рада
ФОП Спичак Т.М,Волинська дирекція АТ"Укрпошта",ФОП Оніщук В.П
Церква Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП с.Білин
2.
9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви,Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С,Голобська селищна рада
ФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»
ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздні
с.Гончий Брід
с.Вівчицьк
с.Мельниця
м.Ковель
3. 9:00-17:00
ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Велицька сільська рада, ФОП Боймиструк Б.Г
Ковельське МТМО,Велицька сільська рада
Св'ято-Парасківська громада с.Кашівка
ФОП Кирилюк В.М,Велицька сільська рада
Державне підприємство "Ковельське лісове
господарство" с.Кашівка
с.Підріжжя
4. 9:00-17:00
ФОП Галійчук В.О,Мале приватне агропромислове підприємство"Вермі",Ф.О.Шнайдер Г.В
ФОП Федорук М.І,ФО Гуславський В.В
ФОП Бірук Г.Я,Споживче товариство"Ковельський ринок",ФОЯнчук В.В, УКБ таЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ТзОВ "Трейдінвестгруп",Головне управління національної поліції у Волинській області
Релігійна громада церкви "Еммануїл"
ФОП Долга С.І,Ф.о. Яриніч С.І
ФОП Білінський П.І,ФОП Старушик Р.М
ФОП Максіюк А.Ю,ФОП Дудка С.Я
ФОП Янюк В.В,ФОП Хвесюк В.П
ФОП Літот М.Б,ФОП Джус О.А
ТзОВ "Ковельський хлібокомбінат"
ТзОВ "СКІФ",ФОП Перепелиця І.І
ФОП Войдюк С.Х,ФОП Воробей Н.І
ФОП Олещук В.С,Ф.о. Дарчик В.М
ФОП Шевчук В.В,ФОП Ляшук Р.В
Приватний нотаріус Данилевич О.І
ФОП Воробей М.А,ФОП Осіпчук І.В
Комунальний вищий навчальний заклад" Ковельський медичний коледж"
ФОП Тишко В.І,ТзОВ "Картопляна"
ФОП Куницький І.Ф,ФОП Борисюк Р.І
ФОП Печенюк А.М,ФОП Абрамчук І.Т
ФОП Гукова Н.В,Собор Благовіщення Пресвятої Богородиці,Мале приватне підприємство"Фест"
ФОП Дідіцкий А.М,Церква Християн віри Євангельської м. Ковель,ФОП Войдюк Е.В
ФОП Дрейчан А.О,Ф.О. Савонік Л.Ф
ФОП Яблонський В.М,КП"Ремонтно –будівельна дільниця",ФОП Матвєєва І.А,ФОП Троць В.І
ФО Кулик О.В,ФОП Ліневич Г.А
ФОП Рахлінський Ю.М,ФОП Бритова Л.О
Фізична особа Талашко Л.В,ФО Ковальчук І.В
Ф.о.Полячук Ю.П,Свято – Воскресенський собор
ФО Кантерук В.А,Департамент патрульної поліції
ФО Козел Н.І,ФО Рижко І.В
ФО Бордійчук С.В, ТзОВ "Західтепло"
Локачинський район
1. КТП-216 для ремонту силового тр-ра 09:00 – 15:30 ДПРЧ 5 УДСНС Пожчастина, смт Локачі,
ФОП Ковальчук О.Г. «АВС», смт Локачі,
ФОП Політило В.М. магазин, ФОП Шпинда Р.В. магазин, ФОП Дячук І.М. адмінприміщення,
ФОП Шуклін О.М. Контора, смт Локачі, вул. Степова, смт.Локачі вул.Степова, вул.Луцька - частково
2. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Платна автостоянка «Олтранс»
Спорткомплекс Олімпія,Кравчука 24 вв№2 №1
Готель «Тріада»,Кравчука 22, 22в вв№1 №2
Стоматологічний кабінет,Офісні приміщення
Кравчука 20 вв№1, вул.Кравчука 18 вв№1 №2
Кравчука 16 вв№1 вв№2,Кравчука 20
Офіс Кравчука 22/75, Фотаком
2. 13:00-17:00
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. КТП-393 10:00 – 17:00 ФОП Панасюк Є.С. - магазин с. Забороль, вул. Лісова, 1-61, Шкільна, Яблунева, Володимирська, 41-63 (непарні)
3 КТП 682 13:00-17:00 с.Підгайці (дачі, житловий масив)
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-456 ПЛ-0.4 8:00-18:00
ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів
2 ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-35 до КР-3 8:00-18:00 с Хворостів
3 КТП-287 8:00-18:00 Магазин с.Мосир
Церква с.Мосир
с Мосир
4 ПЛ-10 Л26-02 від ПС-110 Шацьк до ЛР-171 8:00-18:00 М/П с.Омеляне, Клуб с.Омеляне
Маг.с.Омеляне,ФОП Денисовець Олеся Андріївна
М/П с.Підманево, Клуб с.Підманево
Школа с.Підманево с Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00 - 17:00
Магазин (ФОП Швайко) с. Рудка вул. Молодіжна, Волі Гайова, Новоселів, Зелена, Вишнева
2 КТП-17
Чистка траси 10:00 - 13:00 с. Шлапань
3 КТП-18
Чистка траси 13:00 - 17:00 Школа, ФАП, клуб, укрпошта с. Шлапань
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-18 10:00-17:00 Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок. с. Оконськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-39, Л-3. 10:00-17:00 с. Городок
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-349, Л-1, Л-2. 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП). с. Новосілки
місто Нововолинськ
1. ЗТП-42 09:00-17:00 будинок школяра ЦДЮТ пр.Перемоги 5а Кравцова Любов Андріївна,парк культури вул.Східна 13 Левков Ігор Вікторович атракціони
ощадбанк пр.Перемоги 1а Малащук Микола Андрійович,ДЮСШ №2 пр.Перемоги 3 Міщук Степан Дмитрович, перукарня Афродіта пр.Перемоги 3 Васильчук Оксана Вікторівна
ощадбанк пр.Перемоги 1а Малащук Микола Андрійович м. Нововолинськ
просп. Перемоги 1а
2. ПЛ-0.4 Л-1 від КТП-43 09:00-17:00 кафе Волинь вул.Шухевича 20 Швед Анатолій Ілліч, ПП Черичукін, ФОП Тимощук
ремонт автомобілів Іжик УЗУ
склад Іваничівське шосе 16 м. Нововолинськ
вул. Центральна 1-7
с. Будятичі
вул. Садова 10-12
Ратнівський район
1. ПЛ-10кв.л-75-02 12:00 – 15:00. Школи.дит.садок.магазини.Фап.військова частина.с.рада. с.Прохід, Жиричі, Конище, Старостино.
2. ПЛ-04кв.л-2 КТП-387 9:30.-16:30 с.Гута.
3. ПЛ-10кв Л 75-03. 10:00.-17:00. Школа.дит.садок.магазин.Фап. с.Броди.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4 КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-470
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11
ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-154 10:00-16:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-10кВ Л-61-07
від ЛР-15 до КР-5
КТП-118, КТП-66
ЩТП-118, ЩТП-117 10:00-16:00 Контр.проп. «Молодіжний фонд»,ФОП Привродський- готель с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
4 ПЛ-10кВ Л-61-03
від ЗТП-296 до КТП-39
ЩТП-370,КТП-38
КТП-39 10:00-16:30 ТзОВ «ВВ – Агро»- ферма, ТРСТ- магазин, школа, СКЗ, ГРП, ФОП Шумський В.А.- торг.кіоск с.Туропин, Турія
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