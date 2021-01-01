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На Волині розшукують 65-річного чоловіка, який зник ще у березні

На Волині розшукують 65-річного чоловіка, який зник ще у березні
Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 65-річного жителя Сельвашука Миколу Євгеновича, жителя Ковеля.

Чоловік у неділю, 28 березня, пішов з дому. Наразі його місцезнаходження невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Прикмети: зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся сиве, середньої довжини, сиві вуса, очі темні.

Був одягнений: у сіру коротку куртку, сині джинси, чорні черевики, чорну в’язану шапку.

Тож поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0689475307 або «102».




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Теги: розшук, чоловік
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