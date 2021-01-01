На Волині розшукують 65-річного чоловіка, який зник ще у березні

Сельвашука Миколу Євгеновича, жителя Ковеля.



Чоловік у неділю, 28 березня, пішов з дому. Наразі його місцезнаходження невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Прикмети: зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся сиве, середньої довжини, сиві вуса, очі темні.



Був одягнений: у сіру коротку куртку, сині джинси, чорні черевики, чорну в’язану шапку.



Тож поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0689475307 або «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція встановлює місцезнаходження безвісти зниклого 65-річного жителя, жителя Ковеля.Чоловік у неділю, 28 березня, пішов з дому. Наразі його місцезнаходження невідоме, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.зріст близько 175 см, середньої тілобудови, волосся сиве, середньої довжини, сиві вуса, очі темні.Був одягнений: у сіру коротку куртку, сині джинси, чорні черевики, чорну в’язану шапку.Тож поліція просить громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити поліцію за телефонами: (03352)-5-32-84, (03352)-61668, 0689475307 або «102».

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