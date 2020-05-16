У Польщі молодий українець намагався вчинити самогубство





Як пoвідoмляє



Чоловік працював в місцевому господарстві і проживав на його території. Пізно ввечері, близько 23:00, туди викликали поліцію. Господар обійстя був здивований появою правоохоронців, однак потім виявилося, що в будинку для працівників знаходився 31-річний громадянин України, який порізав собі вени, намагаючись вкоротити віку.



Поліцейські оперативно надали невідкладну допомогу чоловікові, зупинивши кровотечу. Через кілька хвилин після цього приїхала “швидка”, яка забрала пораненого до лікарні.



Причини, через які українець намагався скоїти самогубство, наразі невідомі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 31-річний громадянин України намагався покінчити з життям фактично на місці роботи.Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт поліції Мазовецького воєводства, інцидент трапився в Груєцькому повіті.Чоловік працював в місцевому господарстві і проживав на його території. Пізно ввечері, близько 23:00, туди викликали поліцію. Господар обійстя був здивований появою правоохоронців, однак потім виявилося, що в будинку для працівників знаходився 31-річний громадянин України, який порізав собі вени, намагаючись вкоротити віку.Поліцейські оперативно надали невідкладну допомогу чоловікові, зупинивши кровотечу. Через кілька хвилин після цього приїхала “швидка”, яка забрала пораненого до лікарні.Причини, через які українець намагався скоїти самогубство, наразі невідомі.

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