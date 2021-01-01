Голкіпер «Волині» тримав свої ворота «сухими» 552 хвилини
Сьогодні, 21:54
Капітан футбольного клубу "Волинь" Сергій Сімінін потрапив до числа найкращих гравців 22 туру Першої ліги.
Оборонець "хрестоносців" потрапив до збірної туру за версією видання Footboom, а показник голкіпера "Волині" Владислава Леванідова з тривалості безгольових ігрових хвилин став "Цифрою туру".
У футбольному клубі "Волинь" повідомляють, що саме Сергій Сімінін єдиний гравець команди у цьому сезоні, який відіграв усі матчі без замін.
Також до символічної збірної туру увійшов і колишній "волинянин" голкіпер Денис Шеліхов, який захищав ворота "хрестоносців" у сезоні 2011-2012 років.
У матчі "Метліст 1925"- "Волинь" перервав свою "суху" серію матчі нинішній кіпер Владислав Леванідов. Страж воріт "Волині" зберігав їх недоторканими 552 хвилини.
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Оборонець "хрестоносців" потрапив до збірної туру за версією видання Footboom, а показник голкіпера "Волині" Владислава Леванідова з тривалості безгольових ігрових хвилин став "Цифрою туру".
У футбольному клубі "Волинь" повідомляють, що саме Сергій Сімінін єдиний гравець команди у цьому сезоні, який відіграв усі матчі без замін.
Також до символічної збірної туру увійшов і колишній "волинянин" голкіпер Денис Шеліхов, який захищав ворота "хрестоносців" у сезоні 2011-2012 років.
У матчі "Метліст 1925"- "Волинь" перервав свою "суху" серію матчі нинішній кіпер Владислав Леванідов. Страж воріт "Волині" зберігав їх недоторканими 552 хвилини.
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