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Голкіпер «Волині» тримав свої ворота «сухими» 552 хвилини

Голкіпер «Волині» тримав свої ворота «сухими» 552 хвилини
Капітан футбольного клубу "Волинь" Сергій Сімінін потрапив до числа найкращих гравців 22 туру Першої ліги.

Оборонець "хрестоносців" потрапив до збірної туру за версією видання Footboom, а показник голкіпера "Волині" Владислава Леванідова з тривалості безгольових ігрових хвилин став "Цифрою туру".

У футбольному клубі "Волинь" повідомляють, що саме Сергій Сімінін єдиний гравець команди у цьому сезоні, який відіграв усі матчі без замін.

Також до символічної збірної туру увійшов і колишній "волинянин" голкіпер Денис Шеліхов, який захищав ворота "хрестоносців" у сезоні 2011-2012 років.

У матчі "Метліст 1925"- "Волинь" перервав свою "суху" серію матчі нинішній кіпер Владислав Леванідов. Страж воріт "Волині" зберігав їх недоторканими 552 хвилини.

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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