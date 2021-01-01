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Волинська студентка стала призеркою всеукраїнського конкурсу наукових робіт

Волинська студентка стала призеркою всеукраїнського конкурсу наукових робіт
Студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та увійшла до числа найкращих.

Про це йдеться на сайті університету.

Студентка 4 курсу географічного факультету Вікторія Горбач зайняла III місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Географія».

Науковий керівник студентки – кандидат географічних наук, доцент Михайло Мельнійчук.


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Теги: Волинь, конкурс, наука
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