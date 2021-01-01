Волинська студентка стала призеркою всеукраїнського конкурсу наукових робіт
Сьогодні, 02:16
Студентка Волинського національного університету імені Лесі Українки взяла участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та увійшла до числа найкращих.
Про це йдеться на сайті університету.
Студентка 4 курсу географічного факультету Вікторія Горбач зайняла III місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Географія».
Науковий керівник студентки – кандидат географічних наук, доцент Михайло Мельнійчук.
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Про це йдеться на сайті університету.
Студентка 4 курсу географічного факультету Вікторія Горбач зайняла III місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Географія».
Науковий керівник студентки – кандидат географічних наук, доцент Михайло Мельнійчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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