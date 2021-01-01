Волинська студентка стала призеркою всеукраїнського конкурсу наукових робіт





Про це йдеться на сайті університету.



Студентка 4 курсу географічного факультету Вікторія Горбач зайняла III місце у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Географія».



Науковий керівник студентки – кандидат географічних наук, доцент Михайло Мельнійчук.





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