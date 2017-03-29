Хибний виклик: п'яний лучанин повідомив поліцію, що невідомі зачинилися в його ванній
Сьогодні, 14:30
У Луцьку чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння повідомив патрульним, що невідомі проникли до його житла. Виклик виявився хибним.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Сьогодні, 20 квітня, близько 4 години ранку, патрульні отримали повідомлення про незаконне проникнення до житла на вулиці Кравчука, що у Луцьку. Заявник повідомив, що невідомі особи зачинилися у його ванній кімнаті, також у них може бути пістолет.
Патрульні оперативно прибули на місце події та зустріли заявника. Оглянувши квартиру, поліцейські там нікого не виявили. Інформація щодо події не підтвердилась. Також під час спілкування із 28-річним заявником, ост
Про це повідомляє патрульна поліція Волині.
Сьогодні, 20 квітня, близько 4 години ранку, патрульні отримали повідомлення про незаконне проникнення до житла на вулиці Кравчука, що у Луцьку. Заявник повідомив, що невідомі особи зачинилися у його ванній кімнаті, також у них може бути пістолет.
Патрульні оперативно прибули на місце події та зустріли заявника. Оглянувши квартиру, поліцейські там нікого не виявили. Інформація щодо події не підтвердилась. Також під час спілкування із 28-річним заявником, ост