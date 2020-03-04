вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Грузин намагався незаконно потрапити до Білорусі через Волинь

Грузин намагався незаконно потрапити до Білорусі через Волинь
Учора, 19 квітня, прикордонники Луцького загону припинили спробу незаконного перетину українсько-білоруського кордону громадянином Грузії.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Дільничний інспектор відділу «Дольськ» на околиці одного з населених пунктів Камінь-Каширського району виявив невідомого, який рухався в бік кордону. Прикордонники вмить затримали чоловіка та встановили його особу. Затриманим виявився громадянин Грузії 1967 року народження.

Чоловік зізнався, що мав намір незаконно потрапити до Білорусі, оскільки йому заборонено в'їзду на її територію терміном 10 років. Підтвердженням цьому стала відповідна відмітка, яку прикордонники виявили в паспорті іноземця.

Відносно громадянина Грузії правоохоронці склали адмінпротокол. За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіку доведеться відповідати перед судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дольськ, прикордонники, грузин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Великодній кошик на Волині – один із найдешевших: скільки коштують продукти в регіонах
Сьогодні, 14:55
Хибний виклик: п'яний лучанин повідомив поліцію, що невідомі зачинилися в його ванній
Сьогодні, 14:30
Грузин намагався незаконно потрапити до Білорусі через Волинь
Сьогодні, 14:28
На Рівненщині зіткнулися 3 вантажівки та 2 легковики. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Цьогоріч на Волині з’являться ще чотири «М’ясні точки»*
Сьогодні, 14:05
Схожі новини
На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО На Волині затримали автобус, пасажири якого мали фальшиві довідки про відсутність Covid-19. ФОТО
10 квітень, 13:00
Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО Через Волинь намагалися провезти контрабандний одяг відомих світових брендів. ФОТО
04 березень, 2020, 16:15
Аби не робити ПЛР-тест: на волинських пунктах пропуску громадяни пропонують хабарі Аби не робити ПЛР-тест: на волинських пунктах пропуску громадяни пропонують хабарі
09 квітень, 17:52
Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО
08 квітень, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині зґвалтували 20-річну дівчину
Сьогодні, 15:40
 0
У Луцькраді ліквідують одне з управлінь
Сьогодні, 15:31
 0
Рухалися зі швидкістю понад 120 км/год: на Волині затримали водіїв-порушників
Сьогодні, 15:10
 0
Великодній кошик на Волині – один із найдешевших: скільки коштують продукти в регіонах
Сьогодні, 14:55
 0
Хибний виклик: п'яний лучанин повідомив поліцію, що невідомі зачинилися в його ванній
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8