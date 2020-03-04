Грузин намагався незаконно потрапити до Білорусі через Волинь





Про це



Дільничний інспектор відділу «Дольськ» на околиці одного з населених пунктів Камінь-Каширського району виявив невідомого, який рухався в бік кордону. Прикордонники вмить затримали чоловіка та встановили його особу. Затриманим виявився громадянин Грузії 1967 року народження.



Чоловік зізнався, що мав намір незаконно потрапити до Білорусі, оскільки йому заборонено в'їзду на її територію терміном 10 років. Підтвердженням цьому стала відповідна відмітка, яку прикордонники виявили в паспорті іноземця.



Відносно громадянина Грузії правоохоронці склали адмінпротокол. За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіку доведеться відповідати перед судом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 19 квітня, прикордонники Луцького загону припинили спробу незаконного перетину українсько-білоруського кордону громадянином Грузії.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.Дільничний інспектор відділу «Дольськ» на околиці одного з населених пунктів Камінь-Каширського району виявив невідомого, який рухався в бік кордону. Прикордонники вмить затримали чоловіка та встановили його особу. Затриманим виявився громадянин Грузії 1967 року народження.Чоловік зізнався, що мав намір незаконно потрапити до Білорусі, оскільки йому заборонено в'їзду на її територію терміном 10 років. Підтвердженням цьому стала відповідна відмітка, яку прикордонники виявили в паспорті іноземця.Відносно громадянина Грузії правоохоронці склали адмінпротокол. За спробу незаконного перетинання державного кордону України чоловіку доведеться відповідати перед судом.

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