У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО

Розанна Додж потрапила у "голий" курйоз. Жінка шукала майстра з ремонту і випадково відправила кандидатам свої "оголені" світлини.



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Як розповіла жінка, вона шукала майстрів-штукатурів через інтернет. Трьом найбільш підхожим кандидатам вона написала, зазначивши завдання та строки виконання. Ті, своєю чергою, попросили фото кімнат будинку, щоб зорієнтуватися у термінах та ціні.



Розанна наробила знімків будинку і відправила штукатурам. Втім, отримавши знімки, двоє чоловіків навіть не відповіли, один - ввічливо відмовився.



"Вибачте, я відмовлюся від цього замовлення. Не знаю, чи було це помилкою, але вам, можливо, потрібно переглянути деякі фотографії, які ви мені надіслали. Я вважаю подібне жахливо непрофесійним, тому змушений відмовитися", - написав він.



Жінка таки переглянула свої світлини і виявила, що на кількох фото вона потрапила у кадр через дзеркало, що висіло на стіні. Коли Розанна фотографувала, вона була абсолютно голою.



За словами жінки, вона щойно прокинулася і ще не встигла вдягтися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Великій Британії 52-річнапотрапила у "голий" курйоз. Жінка шукала майстра з ремонту і випадково відправила кандидатам свої "оголені" світлини.Про це повідомляє ТСН , посилаючись на Daily Mail.Як розповіла жінка, вона шукала майстрів-штукатурів через інтернет. Трьом найбільш підхожим кандидатам вона написала, зазначивши завдання та строки виконання. Ті, своєю чергою, попросили фото кімнат будинку, щоб зорієнтуватися у термінах та ціні.Розанна наробила знімків будинку і відправила штукатурам. Втім, отримавши знімки, двоє чоловіків навіть не відповіли, один - ввічливо відмовився."Вибачте, я відмовлюся від цього замовлення. Не знаю, чи було це помилкою, але вам, можливо, потрібно переглянути деякі фотографії, які ви мені надіслали. Я вважаю подібне жахливо непрофесійним, тому змушений відмовитися", - написав він.Жінка таки переглянула свої світлини і виявила, що на кількох фото вона потрапила у кадр через дзеркало, що висіло на стіні. Коли Розанна фотографувала, вона була абсолютно голою.За словами жінки, вона щойно прокинулася і ще не встигла вдягтися.

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