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У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО

У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО
У Великій Британії 52-річна Розанна Додж потрапила у "голий" курйоз. Жінка шукала майстра з ремонту і випадково відправила кандидатам свої "оголені" світлини.

Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Daily Mail.

Як розповіла жінка, вона шукала майстрів-штукатурів через інтернет.  Трьом найбільш підхожим кандидатам вона написала, зазначивши завдання та строки виконання. Ті, своєю чергою, попросили фото кімнат будинку, щоб зорієнтуватися у термінах та ціні.

Розанна наробила знімків будинку і відправила штукатурам. Втім, отримавши знімки, двоє чоловіків навіть не відповіли, один - ввічливо відмовився.

"Вибачте, я відмовлюся від цього замовлення. Не знаю, чи було це помилкою, але вам, можливо, потрібно переглянути деякі фотографії, які ви мені надіслали. Я вважаю подібне жахливо непрофесійним, тому змушений відмовитися", - написав він.

Жінка таки переглянула свої світлини і виявила, що на кількох фото вона потрапила у кадр через дзеркало, що висіло на стіні. Коли Розанна фотографувала, вона була абсолютно голою.

За словами жінки, вона щойно прокинулася і ще не встигла вдягтися.


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Теги: курйоз, фото, Велика Британія
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