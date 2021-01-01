У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:23
У Великій Британії 52-річна Розанна Додж потрапила у "голий" курйоз. Жінка шукала майстра з ремонту і випадково відправила кандидатам свої "оголені" світлини.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Daily Mail.
Як розповіла жінка, вона шукала майстрів-штукатурів через інтернет. Трьом найбільш підхожим кандидатам вона написала, зазначивши завдання та строки виконання. Ті, своєю чергою, попросили фото кімнат будинку, щоб зорієнтуватися у термінах та ціні.
Розанна наробила знімків будинку і відправила штукатурам. Втім, отримавши знімки, двоє чоловіків навіть не відповіли, один - ввічливо відмовився.
"Вибачте, я відмовлюся від цього замовлення. Не знаю, чи було це помилкою, але вам, можливо, потрібно переглянути деякі фотографії, які ви мені надіслали. Я вважаю подібне жахливо непрофесійним, тому змушений відмовитися", - написав він.
Жінка таки переглянула свої світлини і виявила, що на кількох фото вона потрапила у кадр через дзеркало, що висіло на стіні. Коли Розанна фотографувала, вона була абсолютно голою.
За словами жінки, вона щойно прокинулася і ще не встигла вдягтися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на Daily Mail.
Як розповіла жінка, вона шукала майстрів-штукатурів через інтернет. Трьом найбільш підхожим кандидатам вона написала, зазначивши завдання та строки виконання. Ті, своєю чергою, попросили фото кімнат будинку, щоб зорієнтуватися у термінах та ціні.
Розанна наробила знімків будинку і відправила штукатурам. Втім, отримавши знімки, двоє чоловіків навіть не відповіли, один - ввічливо відмовився.
"Вибачте, я відмовлюся від цього замовлення. Не знаю, чи було це помилкою, але вам, можливо, потрібно переглянути деякі фотографії, які ви мені надіслали. Я вважаю подібне жахливо непрофесійним, тому змушений відмовитися", - написав він.
Жінка таки переглянула свої світлини і виявила, що на кількох фото вона потрапила у кадр через дзеркало, що висіло на стіні. Коли Розанна фотографувала, вона була абсолютно голою.
За словами жінки, вона щойно прокинулася і ще не встигла вдягтися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:23
У Viber збільшилася кількість учасників відеодзвінків
Сьогодні, 03:19
«Коронавірусну» допомогу отримають 175 тисяч українців
Сьогодні, 01:13