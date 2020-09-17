Волинянка повернула державі понад 100 тисяч гривень соцдопомоги, яку отримала шахрайським методом





Слідство встановило, що жінка кілька разів купувала підроблені довідки, а згодом використовувала їх, аби упродовж 2018-2020 року отримувати соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, - інформує Волинська обласна прокуратура.



Таким чином волинянка безпідставно одержала від держави понад 105 тисяч гривень. У ході досудового розслідування кримінального провадження жінка повернула незаконно отримані кошти у бюджет.



Їй узгоджено призначення покарання у виді трьох років позбавлення волі з визначенням іспитового строку.



Далі – слово за судом.



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