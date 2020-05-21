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Яке місце на «Євробаченні» прогнозують гурту Go_A з лучанином у складі. ВІДЕО

Яке місце на «Євробаченні» прогнозують гурту Go_A з лучанином у складі. ВІДЕО
Букмекери оновили прогноз ймовірних переможців на пісенному конкурсі Євробачення-2021, який пройде в Роттердамі. Гурту Go_A з лучанином у складі не пророкують високих місць.

Про це йдеться на сторінках НВ.

Букмекерські ставки на потенційного переможця опублікували на офіційному сайті конкурсу. У порівнянні з попереднім прогнозом, зміни не кардинальні.

Лідером так і залишається представниця Мальти — Дестіні Чукуньєре. Вона заспіває чуттєву композицію Je Me Casse.

Змінилися позиціями претенденти на друге і третє місце: Франція піднялася в рейтингу, «посунувши» Швейцарію.



До слова, згідно з оновленим прогнозом українській групі Go_A з піснею SHUM пророкують 17 місце, на дві сходинки вище, ніж спочатку.


На останньому місці так і залишилася Албанія, а Іспанія з 39 місця піднялася на 36. На передостанній позиції розташувалася Словенія.

Також в оновленому списку немає Білорусі, яку усунули від участі в Євробаченні. На 65-му пісенному конкурсі країну повинна була представити група Галаси ЗМеста яка виконує сатиричні пісні про опозицію. Європейський мовний союз (EBU) зажадав від країни замінити пісню учасника. Згідно з висновками організаторів конкурсу, пісня Я научу тебя «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу». Спочатку група заявила, що нічого редагувати не буде, але пізніше запропонувала нову пісню. Європейський мовний союз відкинув і її.

Нагадаємо, Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18−22 травня. На конкурсі буде присутня жива аудиторія. Виступи артистів пройдуть в два півфінали. Україна виступить у першому.

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Теги: Євробачення-2021, Go_A
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