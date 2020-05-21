Яке місце на «Євробаченні» прогнозують гурту Go_A з лучанином у складі. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінках



Букмекерські ставки на потенційного переможця опублікували на офіційному сайті конкурсу. У порівнянні з попереднім прогнозом, зміни не кардинальні.



Лідером так і залишається представниця Мальти — Дестіні Чукуньєре. Вона заспіває чуттєву композицію Je Me Casse.



Змінилися позиціями претенденти на друге і третє місце: Франція піднялася в рейтингу, «посунувши» Швейцарію.







До слова, згідно з оновленим прогнозом українській групі Go_A з піснею SHUM пророкують 17 місце, на дві сходинки вище, ніж спочатку.





На останньому місці так і залишилася Албанія, а Іспанія з 39 місця піднялася на 36. На передостанній позиції розташувалася Словенія.



Також в оновленому списку немає Білорусі, яку усунули від участі в Євробаченні. На 65-му пісенному конкурсі країну повинна була представити група Галаси ЗМеста яка виконує сатиричні пісні про опозицію. Європейський мовний союз (EBU) зажадав від країни замінити пісню учасника. Згідно з висновками організаторів конкурсу, пісня Я научу тебя «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу». Спочатку група заявила, що нічого редагувати не буде, але пізніше запропонувала нову пісню. Європейський мовний союз відкинув і її.



Нагадаємо, Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18−22 травня. На конкурсі буде присутня жива аудиторія. Виступи артистів пройдуть в два півфінали. Україна виступить у першому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Букмекери оновили прогноз ймовірних переможців на пісенному конкурсі Євробачення-2021, який пройде в Роттердамі. Гурту Go_A з лучанином у складі не пророкують високих місць.Про це йдеться на сторінках НВ Букмекерські ставки на потенційного переможця опублікували на офіційному сайті конкурсу. У порівнянні з попереднім прогнозом, зміни не кардинальні.Лідером так і залишається представниця Мальти — Дестіні Чукуньєре. Вона заспіває чуттєву композицію Je Me Casse.Змінилися позиціями претенденти на друге і третє місце: Франція піднялася в рейтингу, «посунувши» Швейцарію.До слова, згідно з оновленим прогнозом українській групі Go_A з піснею SHUM пророкують 17 місце, на дві сходинки вище, ніж спочатку.На останньому місці так і залишилася Албанія, а Іспанія з 39 місця піднялася на 36. На передостанній позиції розташувалася Словенія.Також в оновленому списку немає Білорусі, яку усунули від участі в Євробаченні. На 65-му пісенному конкурсі країну повинна була представити група Галаси ЗМеста яка виконує сатиричні пісні про опозицію. Європейський мовний союз (EBU) зажадав від країни замінити пісню учасника. Згідно з висновками організаторів конкурсу, пісня Я научу тебя «ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу». Спочатку група заявила, що нічого редагувати не буде, але пізніше запропонувала нову пісню. Європейський мовний союз відкинув і її.Нагадаємо, Євробачення-2021 пройде в Нідерландах 18−22 травня. На конкурсі буде присутня жива аудиторія. Виступи артистів пройдуть в два півфінали. Україна виступить у першому.

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