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Один з волинських поїздів не курсуватиме щосереди

Один з волинських поїздів не курсуватиме щосереди
"Львівська залізниця" інформує про зміни розкладу руху приміського поїзда "Ковел-Ягодин".

Про це повідомляють на сайті залізниці.

Так, поїзд № 6373/6374 сполученням "Ковель – Ягодин" не курсуватиме щосереди з 21 квітня цього року у зв’язку з технологічною потребою.

Звертаємося до пасажирів із проханням урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.

До слова, рух цього поїзда відновили не так давно, 12 квітня.

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Теги: приміський поїзд, зміни у розкладі руху
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