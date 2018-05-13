Один з волинських поїздів не курсуватиме щосереди
Сьогодні, 19:30
"Львівська залізниця" інформує про зміни розкладу руху приміського поїзда "Ковел-Ягодин".
Про це повідомляють на сайті залізниці.
Так, поїзд № 6373/6374 сполученням "Ковель – Ягодин" не курсуватиме щосереди з 21 квітня цього року у зв’язку з технологічною потребою.
Звертаємося до пасажирів із проханням урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.
До слова, рух цього поїзда відновили не так давно, 12 квітня.
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Про це повідомляють на сайті залізниці.
Так, поїзд № 6373/6374 сполученням "Ковель – Ягодин" не курсуватиме щосереди з 21 квітня цього року у зв’язку з технологічною потребою.
Звертаємося до пасажирів із проханням урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.
До слова, рух цього поїзда відновили не так давно, 12 квітня.
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