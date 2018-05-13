Один з волинських поїздів не курсуватиме щосереди





Про це повідомляють на



Так, поїзд № 6373/6374 сполученням "Ковель – Ягодин" не курсуватиме щосереди з 21 квітня цього року у зв’язку з технологічною потребою.



Звертаємося до пасажирів із проханням урахувати зміни під час планування подорожей у вказаних сполученнях.



До слова, рух цього поїзда відновили

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