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У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть

У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть
На чергове засідання виконавчого комітету у Луцьку винесуть на затвердження концепцію зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Ігор Поліщук.

За словами міського голови, реалізація рішення в комплексі з роботою щодо суттєвого зменшення кількості тимчасових споруд допоможе зробити місто більш естетично привабливим та навести лад із тимчасовими спорудами і зупинками, що псують зовнішній вигляд міста.

При оформленні або продовженні дії паспортів прив'язки тимчасових споруд їх власники будуть зобов'язані притримуватися проєктних рішень, що передбачені концепцією. Це ж стосуватиметься й власників зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами, що мають статус об'єкта нерухомого майна, зазначив Ігор Поліщук.

"Архетипи передбачають різну площу, різне функціональне призначення та інші особливості фактично під будь-який вид підприємницької діяльності, що може здійснюватись у таких спорудах", - написав мер.

Проєктну документацію надаватимуть підприємцям безкоштовно. Підприємці будуть вільні у виборі підрядника для виготовлення або осучаснення тимчасової споруди.
У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть
У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть
У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть
У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть
У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть

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Теги: тимчасові споруди, кіоски, зупинки, Луцьк
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