У Луцьку хочуть привести до ладу кіоски і зупинки з павільйонами: показали, який вигляд вони матимуть

На чергове засідання виконавчого комітету у Луцьку винесуть на затвердження концепцію зовнішнього архітектурного вигляду тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами.Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мерЗа словами міського голови, реалізація рішення в комплексі з роботою щодо суттєвого зменшення кількості тимчасових споруд допоможе зробити місто більш естетично привабливим та навести лад із тимчасовими спорудами і зупинками, що псують зовнішній вигляд міста.При оформленні або продовженні дії паспортів прив'язки тимчасових споруд їх власники будуть зобов'язані притримуватися проєктних рішень, що передбачені концепцією. Це ж стосуватиметься й власників зупинок громадського транспорту з торговими павільйонами, що мають статус об'єкта нерухомого майна, зазначив Ігор Поліщук."Архетипи передбачають різну площу, різне функціональне призначення та інші особливості фактично під будь-який вид підприємницької діяльності, що може здійснюватись у таких спорудах", - написав мер.Проєктну документацію надаватимуть підприємцям безкоштовно. Підприємці будуть вільні у виборі підрядника для виготовлення або осучаснення тимчасової споруди.