Волинь отримала понад 18 мільйонів гривень на кисневі концентратори
Сьогодні, 16:42
Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики на своєму черговому засіданні погодила проєкт розпорядження голови ОДА «Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2021 рік».
Засідання відбулося 19 квітня, йдеться на сайті Волиньради.
Доходи загального фонду обласного бюджету збільшять на 18 млн 57 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю кисневих концентраторів для окремих закладів охорони здоров'я області. Вони передбачені урядовою постановою від 31 березня 2021 року № 333 «Питання формування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів».
Бюджетні призначення передбачені для головного розпорядника коштів - управління охорони здоров'я ОДА.
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Засідання відбулося 19 квітня, йдеться на сайті Волиньради.
Доходи загального фонду обласного бюджету збільшять на 18 млн 57 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю кисневих концентраторів для окремих закладів охорони здоров'я області. Вони передбачені урядовою постановою від 31 березня 2021 року № 333 «Питання формування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів».
Бюджетні призначення передбачені для головного розпорядника коштів - управління охорони здоров'я ОДА.
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