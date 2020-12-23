Волинь отримала понад 18 мільйонів гривень на кисневі концентратори





Засідання відбулося 19 квітня,



Доходи загального фонду обласного бюджету збільшять на 18 млн 57 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю кисневих концентраторів для окремих закладів охорони здоров'я області. Вони передбачені урядовою постановою від 31 березня 2021 року № 333 «Питання формування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів».



Бюджетні призначення передбачені для головного розпорядника коштів - управління охорони здоров'я ОДА.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Постійна комісія з питань бюджету, фінансів та цінової політики на своєму черговому засіданні погодила проєкт розпорядження голови ОДА «Про розподіл додаткового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я на 2021 рік».Засідання відбулося 19 квітня, йдеться на сайті Волиньради.Доходи загального фонду обласного бюджету збільшять на 18 млн 57 тис. грн за рахунок субвенції з державного бюджету. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю кисневих концентраторів для окремих закладів охорони здоров'я області. Вони передбачені урядовою постановою від 31 березня 2021 року № 333 «Питання формування у 2021 році закупівлі кисневих концентраторів».Бюджетні призначення передбачені для головного розпорядника коштів - управління охорони здоров'я ОДА.

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