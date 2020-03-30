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Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування

Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування
24-річному волинянину Федору Баранову з села Підріжжя Ковельського району потрібна допомога небайдужих людей, аби зібрати кошти на реабілітацію. Хлопець вже два роки прикутий до ліжка і потребує довготривалого лікування.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомила сестра хлопця Богдана Новікова.

Жінка розповіла, що у 2019 році з її братом сталася трагічна подія, його побив друг і залишив помирати біля лісу. На щастя, хлопця знайшла дівчина, яка вигулювала собаку. Проте було втрачено багато часу – коли його доставили до лікарні, уже почався набряк мозку.

Внаслідок отриманих травм хлопець впав у кому, протягом місяця лікарі боролися за його життя. У Федора діагностували забій головного мозку важкого ступеня, гостру лівобічну субдуральну гематому з вираженим дислокаційним синдромом з глибоким правобічним центральним геміпарезом та функціонуючу трахеостому.

Були проведені численні операції та через довготривале перебування у комі та крововилив у мозок, волинянину потрібно відновлювати всі функції з початку. Хлопець не може самостійно ходити та не говорить.

Зі слів сестри, реабілітаційний комплекс «Агапе» поставив брата на чергу і є можливість досягти бажаного результату. Проте сім’я хворого не має коштів та лікування. Реабілітація орієнтовно вартує – 21 600 гривень. Але це не враховуючи доїзд та консультації лікарів.

Рідні звертаються до всіх небайдужих людей з проханням допомогти зібрати потрібну суму.

Номер карти: 4149439311784122 ПриватБанк Новікова Богдана (сестра хворого хлопця).

Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування
Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування
Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування
Хлопцю з Волині, якого сильно побив друг і залишив помирати біля лісу, потрібні кошти на лікування

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Теги: кошти, лікування, хлопець
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