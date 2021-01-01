Дощі та сильний вітер: якою буде погода на Вербну неділю





Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише



Так, за прогнозам синоптиків, вдень 25 квітня у західних, північних та центральних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 1-6° тепла (на поверхні грунту заморозки 0-3°), вдень 10-15° тепла, на решті території вночі заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла.



У Києві 25 квітня вдень також ітиме невеликий короткочасний дощ. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 8-10° тепла.



Водночас синоптикиня Наталія Діденко на свої сторінці у Facebook



"Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною. Але хіба колись перед Вербною неділею не було вітру?", - повідомила вона та додала - на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Вербну неділю, 25 квітня, в Україні буде холодна та дощова погода.Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише "ТСН" Так, за прогнозам синоптиків, вдень 25 квітня у західних, північних та центральних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 1-6° тепла (на поверхні грунту заморозки 0-3°), вдень 10-15° тепла, на решті території вночі заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла.У Києві 25 квітня вдень також ітиме невеликий короткочасний дощ. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 8-10° тепла.Водночас синоптикиняна свої сторінці у Facebook написала , що Вербна неділя також буде вітряною."Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною. Але хіба колись перед Вербною неділею не було вітру?", - повідомила вона та додала - на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг.

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