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Дощі та сильний вітер: якою буде погода на Вербну неділю

Дощі та сильний вітер: якою буде погода на Вербну неділю
На Вербну неділю, 25 квітня, в Україні буде холодна та дощова погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише "ТСН".

Так, за прогнозам синоптиків, вдень 25 квітня у західних, північних та центральних областях очікуються невеликі короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура у південній та східній частині вночі 1-6° тепла (на поверхні грунту заморозки 0-3°), вдень 10-15° тепла, на решті території вночі заморозки 0-3°, вдень 6-11° тепла.

У Києві 25 квітня вдень також ітиме невеликий короткочасний дощ. Вночі заморозки 0-2°, вдень температура 8-10° тепла.

Водночас синоптикиня Наталія Діденко на свої сторінці у Facebook написала, що Вербна неділя також буде вітряною.

"Тиждень прийде з циклоном, а завершиться Вербною неділею, яка також буде холодною та вітряною. Але хіба колись перед Вербною неділею не було вітру?", - повідомила вона та додала - на Вербну неділю в західних областях місцями можливий мокрий сніг.

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Теги: Вербна неділя, погода, синоптики
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