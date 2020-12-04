На Волині оштрафували двох чоловіків, які незаконно видобували пісок





Оштрафували двох чоловіків, які не мали дозвільних документів на забір піску, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Один з чоловіків заплатить 187 гривень за статтею 55-3 КУпАП. Крім того, він має ще сплатити збитки за об’єми видобутого піску та площу порушеної ділянки.



Ще одного ратнівчанина оштрафували на 567 гривень за статтею 53-4 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі екоінспектори виявили нелегальний видобуток піску.Оштрафували двох чоловіків, які не мали дозвільних документів на забір піску, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.Один з чоловіків заплатить 187 гривень за статтею 55-3 КУпАП. Крім того, він має ще сплатити збитки за об’єми видобутого піску та площу порушеної ділянки.Ще одного ратнівчанина оштрафували на 567 гривень за статтею 53-4 КУпАП.

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