У Луцьку відійшов у вічність керівник ветеранського клубу «Неспокійні серця»

Михайло Тимофійович Єрлін.



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У Луцьку Михайла Єрліна знали як одного із засновників міської організації ветеранів України і керівника ветеранського клубу «Неспокійні серця». Не було жодного заходу на Меморіалі Вічної слави в обласному центрі, в якому Михайло Тимофійович не брав би участі, а часто і виступав на них, віддаючи шану загиблим за звільнення Волині воїнам. Попри поважний вік, він мав феноменальну пам’ять, міг розповісти довжелезного вірша, не забував про події далекого вже 1944 року, коли разом із зброєю тримав у руках сумку листоноші. Як згадував ветеран, йому часто під кулями і вибухами мін та снарядів доводилося пробиратися в окопи до своїх товаришів, несучи їм довгоочікувані вісточки з рідного дому. Поспішав, бо знав, затримка може коштувати дорого: ті, кому адресувалися листи, могли будь-якої миті загинути.



Михайло Тимофійович відзначений багатьма державними нагородами.



Довідково



У ряди Червоної армії Михайла Єрліна призвали в жовтні 1942 року. Його зарахували у окремий лижний батальйон автоматників. Готувався для роботи у тилу ворога. Згодом навчався у 17 окремому полку зв’язку. У червні 1944 року був відправлений на фронт у 69 армію 15 дивізію, у складі якої звільняв місто Ковель. Воював у полку зв’язку Третьої танкової армії. У складі її звільняв Польщу, воював на річках Одер, Шпрєя, штурмував Берлін, звільняв Прагу. З 1945 по 1949 роки служив у центральній групі військ, розміщених у Австрії, Румунії, Угорщині. З 1949 року був переведений на службу у м. Мукачево, де був призначений старшиною навчальної роти. У липні 1950 року йому присвоєно офіцерське звання - молодший лейтенант. З травня 1951 по листопад 1959 року служив у группі війск у Німеччині. У 1960 році був переведений на службу на території СРСР у ракетний полк.



У 1962 році був переведений у ракетний полк 43180, який розташовувався на території Волин, і почав проживати у м. Луцьку. У 1969 році після 29 років і 2 місяців служби у званні майора Михайло Тимофійович був звільнений у запас.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює глибокі співчуття рідним та близьким померлого.

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