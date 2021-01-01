«Великодні солодощі для солдата»: у луцькій школі організували акцію. ВІДЕО





Про це розповів директор школи Андрій Киця, - пише



Печиво, цукерки, каву і чай для воїнів ООС учні школи №1 приносили впродовж тижня. Голова учнівського самоврядування Анна Климовець розповіла, що до акції долучились учні всіх класів. Найменші готували листівки. До участі в подібних акціях учнів залучають не вперше.



Мама Мілани Марія Миронюк з власного досвіду знає, як важлива така турбота. Вона – військовий лікар, служить в Нацгвардії України. Коли доньці був рік, на 2,5 місяці поїхала в зону АТО.



"Ми дуже раділи, коли приїжджали волонтери. Вони завжди привозили солодощі та малюнки від дітей. Це нам давало великої сили, оскільки за майбутнє цих дітей іде зараз там війна",- каже жінка.



Із великодніми подарунками від школярів на Схід поїдуть на другий день Великодня, - каже волонтер Василь Пристайчук. Їхатимуть від Слов’янська до Маріуполя позиціями українських військових. Гостинці планують передати добровольчим батальйонам, 10-ій бригаді та батальйону "Азов".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Акцію "Великодні солодощі для солдата" організували вчителі та учні спеціалізованої школи №1 Луцька. Солодощі та листівки передадуть в зону ООС волонтерами.Про це розповів директор школи, - пише Суспільне Печиво, цукерки, каву і чай для воїнів ООС учні школи №1 приносили впродовж тижня. Голова учнівського самоврядуваннярозповіла, що до акції долучились учні всіх класів. Найменші готували листівки. До участі в подібних акціях учнів залучають не вперше.Мамаз власного досвіду знає, як важлива така турбота. Вона – військовий лікар, служить в Нацгвардії України. Коли доньці був рік, на 2,5 місяці поїхала в зону АТО."Ми дуже раділи, коли приїжджали волонтери. Вони завжди привозили солодощі та малюнки від дітей. Це нам давало великої сили, оскільки за майбутнє цих дітей іде зараз там війна",- каже жінка.Із великодніми подарунками від школярів на Схід поїдуть на другий день Великодня, - каже волонтер. Їхатимуть від Слов’янська до Маріуполя позиціями українських військових. Гостинці планують передати добровольчим батальйонам, 10-ій бригаді та батальйону "Азов".

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