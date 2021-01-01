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«Великодні солодощі для солдата»: у луцькій школі організували акцію. ВІДЕО

«Великодні солодощі для солдата»: у луцькій школі організували акцію. ВІДЕО
Акцію "Великодні солодощі для солдата" організували вчителі та учні спеціалізованої школи №1 Луцька. Солодощі та листівки передадуть в зону ООС волонтерами.

Про це розповів директор школи Андрій Киця, - пише Суспільне.

Печиво, цукерки, каву і чай для воїнів ООС учні школи №1 приносили впродовж тижня. Голова учнівського самоврядування Анна Климовець розповіла, що до акції долучились учні всіх класів. Найменші готували листівки. До участі в подібних акціях учнів залучають не вперше.

Мама Мілани Марія Миронюк з власного досвіду знає, як важлива така турбота. Вона – військовий лікар, служить в Нацгвардії України. Коли доньці був рік, на 2,5 місяці поїхала в зону АТО.
«Великодні солодощі для солдата»: у луцькій школі організували акцію. ВІДЕО

"Ми дуже раділи, коли приїжджали волонтери. Вони завжди привозили солодощі та малюнки від дітей. Це нам давало великої сили, оскільки за майбутнє цих дітей іде зараз там війна",- каже жінка.

Із великодніми подарунками від школярів на Схід поїдуть на другий день Великодня, - каже волонтер Василь Пристайчук. Їхатимуть від Слов’янська до Маріуполя позиціями українських військових. Гостинці планують передати добровольчим батальйонам, 10-ій бригаді та батальйону "Азов".


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Теги: Великдень, солодощі, Луцьк, школа
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