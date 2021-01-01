Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 21 квітня





Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень 12-17° тепла.



У Луцьку завтра, 21 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15° тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 21 квітня, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на ґрунті місцями заморозки 0,-3°, вдень 12-17° тепла.У Луцьку завтра, 21 квітня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 13-15° тепла

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