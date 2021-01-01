У Луцьку за порушення благоустрою покарали власницю нежитлового приміщення. ВІДЕО





Про це Тетяна Головій.



Тетяна Головій каже, що господиня занедбала сходи до нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку. Нині вони поруйновані, там збираються компанії та розпивають спиртне.



Скаржаться на занедбане приміщення й сусіди. На сторону до сходів виходить балкон та лоджія Світлани Борисюк. Жінка каже, що неодноразово бачила, як тут закладки кладуть наркомани.



Нежитлове приміщення площею 66 квадратних метрів у будинку на проспекті Молоді, 13 було комунальним. Раніше тут була дитяча бібліотека. 10 років тому його продали, — каже голова тамтешнього ОСББ Наталія Гладка. Розповідає: у приміщенні проведене світло, опалення, вода, але власники за комунальні послуги не платять. Жінка телефонувала до власниці, щоб та навела лад, але результату немає.



На власницю нежитлового приміщення по Молоді, 13 місяць тому склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 152 Кодексу України, — розповіла виконувачка обов’язків начальника відділу Департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.



Документи передали на розгляд адміністративної комісії при виконкомі Луцької міськради. Власниці зробили припис і дали місяць на ремонт, але вона нічого не зробила. Сьогодні жінку оштрафували, — каже Тетяна Головій. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 340 до 1360 гривень.



Тетяна Головій каже: сходи – це елемент нежитлового приміщення і вважається одним об’єктом власності. Зі слів юристки, директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області Наталії Смолярчук, в об’єднанні співвласників багатоквартирних будинків про належний стан будівлі і прибудинкової території мають дбати усі співвласники.



Власниця приміщення на Молоді, 13, Ольга Тригуб, телефоном розповіла, що найближчими днями почне лагодити сходи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На власницю нежитлового приміщення на проспекті Молоді, 13 у Луцьку наклали штраф за порушення правил благоустрою.Про це Суспільному розповіла виконувачка обов’язків начальника відділу Департаменту муніципальної вартиТетяна Головій каже, що господиня занедбала сходи до нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку. Нині вони поруйновані, там збираються компанії та розпивають спиртне.Скаржаться на занедбане приміщення й сусіди. На сторону до сходів виходить балкон та лоджія Світлани Борисюк. Жінка каже, що неодноразово бачила, як тут закладки кладуть наркомани.Нежитлове приміщення площею 66 квадратних метрів у будинку на проспекті Молоді, 13 було комунальним. Раніше тут була дитяча бібліотека. 10 років тому його продали, — каже голова тамтешнього ОСББ Наталія Гладка. Розповідає: у приміщенні проведене світло, опалення, вода, але власники за комунальні послуги не платять. Жінка телефонувала до власниці, щоб та навела лад, але результату немає.На власницю нежитлового приміщення по Молоді, 13 місяць тому склали протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 152 Кодексу України, — розповіла виконувачка обов’язків начальника відділу Департаменту муніципальної варти Тетяна Головій.Документи передали на розгляд адміністративної комісії при виконкомі Луцької міськради. Власниці зробили припис і дали місяць на ремонт, але вона нічого не зробила. Сьогодні жінку оштрафували, — каже Тетяна Головій. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 340 до 1360 гривень.Тетяна Головій каже: сходи – це елемент нежитлового приміщення і вважається одним об’єктом власності. Зі слів юристки, директорки Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в області Наталії Смолярчук, в об’єднанні співвласників багатоквартирних будинків про належний стан будівлі і прибудинкової території мають дбати усі співвласники.Власниця приміщення на Молоді, 13, Ольга Тригуб, телефоном розповіла, що найближчими днями почне лагодити сходи.

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