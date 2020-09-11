вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу

В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу
В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, виготовлену в Південній Кореї.

Препарат мають поставити в Україну в рамках програми COVAX. У МОЗ підкреслили ідентичність цієї вакцини з препаратом CoviShield.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, - пише Кореспондент.

Поставка препарату в рамках ініціативи COVAX очікується вже у четвер, 22 квітня.

"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, виготовленої ​​на південнокорейському майданчику", - написав Степанов.

Міністр підкреслив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а значить, південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я очікує партію вакцин на цьому тижні. Через два дні в Україні повинні доставити 367 тисяч доз вакцин AstraZeneca за механізмом COVAX.

Також повідомлялося, що МОЗ розраховує на прискорення вакцинації в травні. У травні Україна має отримати більше трьох мільйонів доз вакцин від коронавірусу, за які вже заплатила.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна, вакцина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 06:29
Яке місце на «Євробаченні» прогнозують гурту Go_A з лучанином у складі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:23
У Viber збільшилася кількість учасників відеодзвінків
Сьогодні, 03:19
Волинська студентка стала призеркою всеукраїнського конкурсу наукових робіт
Сьогодні, 02:16
Схожі новини
Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною Pfizer Сьогодні, 18 квітня, в Україні розпочинається щеплення вакциною Pfizer
18 квітень, 10:10
Повідомили, які категорії українців найперше отримають вакцину від коронавірусу Повідомили, які категорії українців найперше отримають вакцину від коронавірусу
11 вересень, 2020, 19:24
«Коронавірусну» допомогу отримають 175 тисяч українців «Коронавірусну» допомогу отримають 175 тисяч українців
Сьогодні, 01:13
У МОЗ очікують нового спалаху коронавірусу після Великодня У МОЗ очікують нового спалаху коронавірусу після Великодня
19 квітень, 23:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 06:29
 0
Яке місце на «Євробаченні» прогнозують гурту Go_A з лучанином у складі. ВІДЕО
Сьогодні, 05:27
 0
У Британії жінка помилково надіслала майстрові свої «голі» світлини. ФОТО
Сьогодні, 04:23
 0
У Viber збільшилася кількість учасників відеодзвінків
Сьогодні, 03:19
 0
Волинська студентка стала призеркою всеукраїнського конкурсу наукових робіт
Сьогодні, 02:16
 0
Медіа
відео
1/8