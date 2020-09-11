В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 06:29
В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca, виготовлену в Південній Кореї.
Препарат мають поставити в Україну в рамках програми COVAX. У МОЗ підкреслили ідентичність цієї вакцини з препаратом CoviShield.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, - пише Кореспондент.
Поставка препарату в рамках ініціативи COVAX очікується вже у четвер, 22 квітня.
"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, виготовленої на південнокорейському майданчику", - написав Степанов.
Міністр підкреслив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а значить, південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я очікує партію вакцин на цьому тижні. Через два дні в Україні повинні доставити 367 тисяч доз вакцин AstraZeneca за механізмом COVAX.
Також повідомлялося, що МОЗ розраховує на прискорення вакцинації в травні. У травні Україна має отримати більше трьох мільйонів доз вакцин від коронавірусу, за які вже заплатила.
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Препарат мають поставити в Україну в рамках програми COVAX. У МОЗ підкреслили ідентичність цієї вакцини з препаратом CoviShield.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, - пише Кореспондент.
Поставка препарату в рамках ініціативи COVAX очікується вже у четвер, 22 квітня.
"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, виготовленої на південнокорейському майданчику", - написав Степанов.
Міністр підкреслив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а значить, південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я очікує партію вакцин на цьому тижні. Через два дні в Україні повинні доставити 367 тисяч доз вакцин AstraZeneca за механізмом COVAX.
Також повідомлялося, що МОЗ розраховує на прискорення вакцинації в травні. У травні Україна має отримати більше трьох мільйонів доз вакцин від коронавірусу, за які вже заплатила.
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