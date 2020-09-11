В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу





Препарат мають поставити в Україну в рамках програми COVAX. У МОЗ підкреслили ідентичність цієї вакцини з препаратом CoviShield.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов, - пише



Поставка препарату в рамках ініціативи COVAX очікується вже у четвер, 22 квітня.



"Сьогодні підписав наказ про реєстрацію в Україні вакцини AstraZeneca, виготовленої ​​на південнокорейському майданчику", - написав Степанов.



Міністр підкреслив, що вакцини AstraZeneca і CoviShield є абсолютно ідентичними, а значить, південнокорейська вакцина підійде для щеплення другою дозою тих, хто вакцинувався препаратом AstraZeneca індійського виробництва.



Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я очікує партію вакцин на цьому тижні. Через два дні в Україні повинні доставити 367 тисяч доз вакцин AstraZeneca за механізмом COVAX.



Також повідомлялося, що МОЗ розраховує на прискорення вакцинації в травні. У травні Україна має отримати більше трьох мільйонів доз вакцин від коронавірусу, за які вже заплатила.

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