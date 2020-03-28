вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

20% українців працюють «в тіні»

20% українців працюють «в тіні»
В Україні скоротилася тіньова зайнятість - з 20,9% у 2019 році до 20,3% у минулому році.

Такі дані наводить Державний центр зайнятості, передає УНН.

"Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років, у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 223 тис. осіб та становила 3,2 млн осіб, або 20,3% усіх зайнятих громадян", - повідомили у Держцентрі зайнятості.

Так, за даними центру зайнятості, кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років у 2020 році становила 3 238 тис. осіб.

Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була:

у сільському, лісовому та рибному господарствах - 44%,
у будівництві - 17%,
в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів - 16%.

Загалом, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в середньому за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 663 тис. осіб та становила 15,9 млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 56,2%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, економіка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
20% українців працюють «в тіні»
Сьогодні, 00:15
21 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. ВІДЕО
20 квітень, 23:35
Обрали оптимальну схему проїзду кільця біля «Променя» у Луцьку. ФОТО, ВІДЕО
20 квітень, 22:59
У Луцьку за порушення благоустрою покарали власницю нежитлового приміщення. ВІДЕО
20 квітень, 22:21
Схожі новини
В Україні не розглядають варіант дефолту В Україні не розглядають варіант дефолту
28 березень, 2020, 04:21
В Україні зріс ВВП В Україні зріс ВВП
17 серпень, 2019, 03:23
Росія не має наміру згортати відносини з Україною, - Путін Росія не має наміру згортати відносини з Україною, - Путін
20 серпень, 2016, 03:38
Українські банки займають перше місце серед переглядів в інтернеті Українські банки займають перше місце серед переглядів в інтернеті
05 червень, 2016, 03:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
20% українців працюють «в тіні»
Сьогодні, 00:15
 0
21 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. ВІДЕО
20 квітень, 23:35
 0
Обрали оптимальну схему проїзду кільця біля «Променя» у Луцьку. ФОТО, ВІДЕО
20 квітень, 22:59
 0
У Луцьку за порушення благоустрою покарали власницю нежитлового приміщення. ВІДЕО
20 квітень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8