20% українців працюють «в тіні»
Сьогодні, 00:15
В Україні скоротилася тіньова зайнятість - з 20,9% у 2019 році до 20,3% у минулому році.
Такі дані наводить Державний центр зайнятості, передає УНН.
"Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років, у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 223 тис. осіб та становила 3,2 млн осіб, або 20,3% усіх зайнятих громадян", - повідомили у Держцентрі зайнятості.
Так, за даними центру зайнятості, кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років у 2020 році становила 3 238 тис. осіб.
Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була:
у сільському, лісовому та рибному господарствах - 44%,
у будівництві - 17%,
в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів - 16%.
Загалом, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в середньому за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 663 тис. осіб та становила 15,9 млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 56,2%.
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Такі дані наводить Державний центр зайнятості, передає УНН.
"Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років, у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 223 тис. осіб та становила 3,2 млн осіб, або 20,3% усіх зайнятих громадян", - повідомили у Держцентрі зайнятості.
Так, за даними центру зайнятості, кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років у 2020 році становила 3 238 тис. осіб.
Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була:
у сільському, лісовому та рибному господарствах - 44%,
у будівництві - 17%,
в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів - 16%.
Загалом, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в середньому за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 663 тис. осіб та становила 15,9 млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 56,2%.
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