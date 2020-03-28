20% українців працюють «в тіні»





Такі дані наводить Державний центр зайнятості, передає



"Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років, у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 223 тис. осіб та становила 3,2 млн осіб, або 20,3% усіх зайнятих громадян", - повідомили у Держцентрі зайнятості.



Так, за даними центру зайнятості, кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років у 2020 році становила 3 238 тис. осіб.



Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була:



у сільському, лісовому та рибному господарствах - 44%,

у будівництві - 17%,

в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів - 16%.



Загалом, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в середньому за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 663 тис. осіб та становила 15,9 млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 56,2%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні скоротилася тіньова зайнятість - з 20,9% у 2019 році до 20,3% у минулому році.Такі дані наводить Державний центр зайнятості, передає УНН. "Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років, у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 223 тис. осіб та становила 3,2 млн осіб, або 20,3% усіх зайнятих громадян", - повідомили у Держцентрі зайнятості.Так, за даними центру зайнятості, кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років у 2020 році становила 3 238 тис. осіб.Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була:у сільському, лісовому та рибному господарствах - 44%,у будівництві - 17%,в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів - 16%.Загалом, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в середньому за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 663 тис. осіб та становила 15,9 млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 56,2%.

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