Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. ВІДЕО





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Володимир Зеленський нагадав про концентрацію російських військ біля українського кордону, заявивши, що Україна та її міжнародні партнери вимагають РФ відвести війська. Він окремо звернувся до Володимира Путіна і запопронував зустрітися.



"Вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальне заяви. Пан Путін. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна“,- сказав Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації російського конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.Про це пише УНН. Володимир Зеленський нагадав про концентрацію російських військ біля українського кордону, заявивши, що Україна та її міжнародні партнери вимагають РФ відвести війська. Він окремо звернувся до Володимира Путіна і запопронував зустрітися."Вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальне заяви. Пан Путін. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна“,- сказав Зеленський.

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