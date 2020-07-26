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Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. ВІДЕО

Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення до українців стосовно ескалації російського конфлікту запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися “в будь-якій точці Донбасу, де триває війна”.

Про це пише УНН.

Володимир Зеленський нагадав про концентрацію російських військ біля українського кордону, заявивши, що Україна та її міжнародні партнери вимагають РФ відвести війська. Він окремо звернувся до Володимира Путіна і запопронував зустрітися.

"Вчора і сьогодні на засіданнях радників нормандської четвірки і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але не дивлячись на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати загальне заяви. Пан Путін. Я готовий піти ще далі і запропонувати вам зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна“,- сказав Зеленський.


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Теги: війна, Зеленський, Путін
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Коментарі 1
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Хай дуель між собою проведуть, але не з пістолєтами а з рпг.
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