У «Супернові» – нові умови відтермінування*





Розстрочку продовжили до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%, повідомляють на



3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:



- Зручне розташування кімнат.

- Оптимальна площа.

- Роздільний санвузол.

- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.

- Квартири - теплі, затишні і світлі.

- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).



Ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.



Нагадаємо, наразі перший під’їзд “великого” будинку уже повністю змурований, тут встановлюють вікна та розводять електрику. У другому під’їзді зведено 7 поверхів, у третьому і четвертому - розпочинають третій поверх, а в п’ятому йдуть фундаментні роботи.







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

+38 067 543 38 36

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвертому під’їзді нового будинку ЖК “Супернова” - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири.Розстрочку продовжили до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%, повідомляють на сайті Будівельної компанії «Інвестор» 3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площута ряд переваг:- Зручне розташування кімнат.- Оптимальна площа.- Роздільний санвузол.- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.- Квартири - теплі, затишні і світлі.- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).Ціна - від. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.Нагадаємо, наразі перший під’їзд “великого” будинку уже повністю змурований, тут встановлюють вікна та розводять електрику. У другому під’їзді зведено 7 поверхів, у третьому і четвертому - розпочинають третій поверх, а в п’ятому йдуть фундаментні роботи.Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:+38 067 543 38 36Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)Сайт: investor.lutsk.ua Facebook: investorlutsk Інстаграм: bud.investor Youtube: Інвестор

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