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У «Супернові» – нові умови відтермінування*

У «Супернові» – нові умови відтермінування*
У четвертому під’їзді нового будинку ЖК “Супернова” - особливі умови відтермінування на 3-кімнатні квартири.

Розстрочку продовжили до кінця 2023 року, а перший внесок - мінімальний і становить 10%, повідомляють на сайті Будівельної компанії «Інвестор».

3-кімнатні квартири у "Супернові" мають площу 76,13 м2 та ряд переваг:

- Зручне розташування кімнат.
- Оптимальна площа.
- Роздільний санвузол.
- Простора лоджія, що виходить із кухні, а також - окремий відкритий балкон.
- Квартири - теплі, затишні і світлі.
- Подвійна краса краєвидів (вікна виходять на Старе місто і Малий Омеляник).

Ціна - від 17 400 грн/м2. Детальніше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.

Нагадаємо, наразі перший під’їзд “великого” будинку уже повністю змурований, тут встановлюють вікна та розводять електрику. У другому під’їзді зведено 7 поверхів, у третьому і четвертому - розпочинають третій поверх, а в п’ятому йдуть фундаментні роботи.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
+38 067 543 38 36
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх),
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт:investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор

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Теги: Супернова, квартири, житло, Інвестор
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