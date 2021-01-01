Курс валют у Луцьку станом на 21 квітня
Сьогодні, 09:05
Курс долара у Луцьку станом на 21 квітня 2021 року такий: купівля – 27.86, а продаж – 27.94.
Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.64.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.36.
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Євро при купівлі становить – 33.50, продажу – 33.64.
Курс російського рубля: купівля – 0.33, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.30, продаж – 7.36.
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