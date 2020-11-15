Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу

12 162 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 326 медпрацівників.Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:- госпіталізували – 4 411 осіб;- летальних випадків – 429;- одужало – 14 720 осіб;- здійснено тестувань за добу – 109 007 (зокрема методом ПЛР – 46 746, методом ІФА – 17 235, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 026).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 1 974 118 осіб;- одужало – 1 514 472 особи;- летальних випадків – 40 796;- провели ПЛР-тестувань – 9 042 785.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.15 042 людини щепили проти COVID-19 за добу 20 квітня 2021 року в Україні.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :м. Київ – 965 випадків/ 1 650 щеплень;Вінницька область – 327 випадків/ 473 щеплення;Волинська область – 382 випадки/ 592 щеплення;Дніпропетровська область – 771 випадок/ 981 щеплення;Донецька область – 735 випадків/ 575 щеплень;Житомирська область – 276 випадків/ 396 щеплень;Закарпатська – 104 випадки/ 560 щеплень;Запорізька область – 845 випадків/ 822 щеплення;Івано-Франківська область – 106 випадків/ 466 щеплень;Київська область – 881 випадок/ 683 щеплення;Кіровоградська область – 126 випадків/ 181 щеплення;Луганська область – 336 випадків/ 194 щеплення;Львівська область – 492 випадки/ 1 576 щеплень;Миколаївська область – 397 випадків/ 355 щеплень;Одеська область – 769 випадків/ 900 щеплень;Полтавська область – 539 випадків/ 335 щеплень;Рівненська область – 616 випадків/ 485 щеплень;Сумська область – 437 випадків/ 499 щеплень;Тернопільська область – 269 випадків/ 339 щеплень;Харківська область – 938 випадків/ 644 щеплення;Херсонська область – 171 випадок/ 411 щеплень;Хмельницька область – 717 випадків/ 715 щеплень;Черкаська область – 622 випадки/ 364 щеплення;Чернівецька область – 202 випадки/ 498 щеплень;Чернігівська область – 139 випадків/ 348 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.