У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО

Дмитро Разумков.



Так, сьогодні, 21 квітня, Дмитро Разумков візьме участь у засіданні сесії Волинської обласної ради. На засіданні, зокрема, присутні народні депутати Степан Івахів, Ігор Палиця, Валерій Стернійчук, В'ячеслав Рубльов, Ірина Констанкевич, Ігор Гузь.



У рамках поїздки голова Верховної Ради також ознайомиться з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, відвідає Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та підприємство «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром». Однак, ці об'єкти будуть закритими для преси.



Окрім того, Дмитро Разумков завітає у Волинський національний університет ім. Лесі Українки.



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