вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО

У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
У Луцьк із робочим візитом завітав голова Верховної Ради України IX скликання Дмитро Разумков.

Так, сьогодні, 21 квітня, Дмитро Разумков візьме участь у засіданні сесії Волинської обласної ради. На засіданні, зокрема, присутні народні депутати Степан Івахів, Ігор Палиця, Валерій Стернійчук, В'ячеслав Рубльов, Ірина Констанкевич, Ігор Гузь.

У рамках поїздки голова Верховної Ради також ознайомиться з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, відвідає Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та підприємство «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром». Однак, ці об'єкти будуть закритими для преси.

Окрім того, Дмитро Разумков завітає у Волинський національний університет ім. Лесі Українки.
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, візит, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
Сьогодні, 10:14
У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:05
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
Сьогодні, 10:00
На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 09:40
Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ На Волинь їде Разумков. ПРОГРАМА ВІЗИТУ
19 квітень, 12:18
На Волинь приїде голова Верховної Ради На Волинь приїде голова Верховної Ради
05 березень, 15:07
«Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО «Якщо кошмарять – дзвоніть»: про що Зеленський говорив з бізнесом Волині. ВІДЕО
09 липень, 2020, 16:43
Округів не «зливали» і шкуру невбитого ведмедя не ділимо, – Разумков у Луцьку* Округів не «зливали» і шкуру невбитого ведмедя не ділимо, – Разумков у Луцьку*
18 липень, 2019, 20:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
Сьогодні, 10:14
 0
У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:05
 0
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8