вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 382 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників — 7).

Одужало за добу – 292 особи, летальних випадків – 7, - інформує Волинський лабораторний центр.

За весь час пандемії в області зареєстрували 54 282 підтверджених випадки COVID-19, з них 2816 у дітей та 3376 у медичних працівників. Одужало 45 476 осіб, з них 2218 дітей та 2960 медичних працівників. 926 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 27 медиків.

Кількість активних хворих – 7908.

За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів Луцьк, Ковельського та Володимир-Волинського районів ( захворіли 9 учнів та 11 педагогів). Наразі продовжують хворіти 189 учнів та 195 працівників закладів освіти.

Розподіл випадків:

Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 13 364 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 19 квітня 2021 року щепили 592 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:14
Волинь отримала понад 18 мільйонів гривень на кисневі концентратори
20 квітень, 16:42
Якою є заповненість ліжкомісць у «ковідних» стаціонарах Волині на 20 квітня. ПЕРЕЛІК МЕДЗАКЛАДІВ
20 квітень, 16:00
Коронавірусна статистика: повідомили про ситуацію із недугою в Україні за останню добу
20 квітень, 08:55
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
Сьогодні, 10:00
На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 09:40
Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
Повідомили, скільки нових заражених коронавірусом виявили в Україні за минулу добу
Сьогодні, 09:14
Курс валют у Луцьку станом на 21 квітня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
Десять смертей та 306 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу Десять смертей та 306 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу
20 квітень, 09:53
Чотири смерті та 214 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу Чотири смерті та 214 нових випадків: ситуація з COVID-19 на Волині за минулу добу
19 квітень, 09:43
Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19 Де на Волині за минулу добу виявили нових заражених COVID-19
18 квітень, 11:07
Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу Коронавірус в Україні: якою є ситуація за минулу добу
18 квітень, 09:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
Сьогодні, 10:14
 0
У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:05
 0
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 0
У Луцьк приїхав голова Верховної Ради. ФОТО
Сьогодні, 10:00
 0
На Волині помер настоятель храму
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8