Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстрували 382 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників — 7).Одужало за добу – 292 особи, летальних випадків – 7, - інформує Волинський лабораторний центр.За весь час пандемії в області зареєстрували 54 282 підтверджених випадки COVID-19, з них 2816 у дітей та 3376 у медичних працівників. Одужало 45 476 осіб, з них 2218 дітей та 2960 медичних працівників. 926 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 27 медиків.Кількість активних хворих – 7908.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів Луцьк, Ковельського та Володимир-Волинського районів ( захворіли 9 учнів та 11 педагогів). Наразі продовжують хворіти 189 учнів та 195 працівників закладів освіти.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 13 364 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 19 квітня 2021 року щепили 592 особи.