Сім смертей і 382 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:39
За останню добу на Волині зареєстрували 382 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 31, медпрацівників — 7).
Одужало за добу – 292 особи, летальних випадків – 7, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 54 282 підтверджених випадки COVID-19, з них 2816 у дітей та 3376 у медичних працівників. Одужало 45 476 осіб, з них 2218 дітей та 2960 медичних працівників. 926 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 27 медиків.
Кількість активних хворих – 7908.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів Луцьк, Ковельського та Володимир-Волинського районів ( захворіли 9 учнів та 11 педагогів). Наразі продовжують хворіти 189 учнів та 195 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 13 364 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 19 квітня 2021 року щепили 592 особи.
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Одужало за добу – 292 особи, летальних випадків – 7, - інформує Волинський лабораторний центр.
За весь час пандемії в області зареєстрували 54 282 підтверджених випадки COVID-19, з них 2816 у дітей та 3376 у медичних працівників. Одужало 45 476 осіб, з них 2218 дітей та 2960 медичних працівників. 926 випадків хвороби завершилось летально, в тому числі померло 27 медиків.
Кількість активних хворих – 7908.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів Луцьк, Ковельського та Володимир-Волинського районів ( захворіли 9 учнів та 11 педагогів). Наразі продовжують хворіти 189 учнів та 195 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 13 364 оcоби, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 19 квітня 2021 року щепили 592 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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