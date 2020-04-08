У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО





Аварія трапилась 21-го квітня приблизно о 7:40, - пише



Як стало відомо, зіткнулися легковик білого кольору та мінівен Citroen. Постраждалих внаслідок ДТП немає.



У легковика пошкодженй задній бампер та багажне відділення. Ймовірно його наздогнав Citroen, в якого побитий передній бампер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті вулиць Устилузької, Драгоманова та Козацької біля пам’ятника-танка у Володимирі-Волинському сталась дорожньо-транспортна пригода.Аварія трапилась 21-го квітня приблизно о 7:40, - пише БУГ. Як стало відомо, зіткнулися легковик білого кольору та мінівен Citroen. Постраждалих внаслідок ДТП немає.У легковика пошкодженй задній бампер та багажне відділення. Ймовірно його наздогнав Citroen, в якого побитий передній бампер.

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