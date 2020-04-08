У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:05
На перехресті вулиць Устилузької, Драгоманова та Козацької біля пам’ятника-танка у Володимирі-Волинському сталась дорожньо-транспортна пригода.
Аварія трапилась 21-го квітня приблизно о 7:40, - пише БУГ.
Як стало відомо, зіткнулися легковик білого кольору та мінівен Citroen. Постраждалих внаслідок ДТП немає.
У легковика пошкодженй задній бампер та багажне відділення. Ймовірно його наздогнав Citroen, в якого побитий передній бампер.
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Аварія трапилась 21-го квітня приблизно о 7:40, - пише БУГ.
Як стало відомо, зіткнулися легковик білого кольору та мінівен Citroen. Постраждалих внаслідок ДТП немає.
У легковика пошкодженй задній бампер та багажне відділення. Ймовірно його наздогнав Citroen, в якого побитий передній бампер.
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