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У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО

У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО
На перехресті вулиць Устилузької, Драгоманова та Козацької біля пам’ятника-танка у Володимирі-Волинському сталась дорожньо-транспортна пригода.

Аварія трапилась 21-го квітня приблизно о 7:40, - пише БУГ.

Як стало відомо, зіткнулися легковик білого кольору та мінівен Citroen. Постраждалих внаслідок ДТП немає.

У легковика пошкодженй задній бампер та багажне відділення. Ймовірно його наздогнав Citroen, в якого побитий передній бампер.

У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО
У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО
У Володимирі-Волинському на перехресті сталась аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Володимирі-Волинський
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