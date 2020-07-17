Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»

На Волині директору підприємства, яке спеціалізується на видобутку бурштину, повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберігання бурштину, вчиненому службовою особою шляхом використання свого службового становища.Слідство вважає, що посадовець незаконно придбав понад 115 кг необробленого "сонячного каміння" вартістю майе пів мільйона гривень і зберігав його на підприємстві, - інформує Волинська обласна прокуратура.Згодом, задля незаконного збуту бурштину за межі України директор господарського товариства уклав із закордонними партнерами низку договорів про його продаж, подав заявку на перевезення бурштину в Литву і надав підроблені документи про законність його походження.Вантаж був виявлений та вилучений працівниками Волинської митниці Держмислужби при спробі вивозу його за межі України.У межах досудового розслідування кримінального провадження 20 квітня 2021 року прокурорами за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки у місті Рівне, в ході яких вилучили ще до 100 кг бурштину без належно оформлених документів, що підтверджують законність його походження, чорнові записи, підроблені документи та комп’ютерну техніку.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному у вчиненні цих злочинів директору підприємства запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.