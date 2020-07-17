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Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»

Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
На Волині директору підприємства, яке спеціалізується на видобутку бурштину, повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберігання бурштину, вчиненому службовою особою шляхом використання свого службового становища.

Слідство вважає, що посадовець незаконно придбав понад 115 кг необробленого "сонячного каміння" вартістю майе пів мільйона гривень і зберігав його на підприємстві, - інформує Волинська обласна прокуратура.

Згодом, задля незаконного збуту бурштину за межі України директор господарського товариства уклав із закордонними партнерами низку договорів про його продаж, подав заявку на перевезення бурштину в Литву і надав підроблені документи про законність його походження.

Вантаж був виявлений та вилучений працівниками Волинської митниці Держмислужби при спробі вивозу його за межі України.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 20 квітня 2021 року прокурорами за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України провели санкціоновані обшуки у місті Рівне, в ході яких вилучили ще до 100 кг бурштину без належно оформлених документів, що підтверджують законність його походження, чорнові записи, підроблені документи та комп’ютерну техніку.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваному у вчиненні цих злочинів директору підприємства запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»
Директор «бурштинового» підприємства намагався незаконно вивезти з України «сонячне каміння»

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Теги: бурштин, посадовець, Волинь, підозра
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