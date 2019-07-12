На Волині браконьєри вбили оленя. ФОТО 18+





Тіло тварини виявили під час рейду працівники єгерської служби ДП «Прибузьке ЛГ», повідомляє ВОУЛМГ.



Очевидно, тварину підстрелили, але олень ще зміг утікати, тому браконьєри його не знайшли.



Про факт повідомили поліцію та користувача мисливських угідь. Триває слідство. Проводяться необхідні експертизи для встановлення винних. Сума завданих збитків у цьому випадку становить 60 тис. грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині браконьєри вбили оленя поблизу масивів Забузького лісництва, на території мисливських угідь, що в зоні відповідальності Українського Товариства мисливців та рибалок.Тіло тварини виявили під час рейду працівники єгерської служби ДП «Прибузьке ЛГ», повідомляє ВОУЛМГ.Очевидно, тварину підстрелили, але олень ще зміг утікати, тому браконьєри його не знайшли.Про факт повідомили поліцію та користувача мисливських угідь. Триває слідство. Проводяться необхідні експертизи для встановлення винних. Сума завданих збитків у цьому випадку становить 60 тис. грн.

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