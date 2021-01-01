У Рованцях через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа





Так, 20 квітня о 15:53 на вулиці 8 березня, що в місті Любомлі, через коротке замикання електромережі загорівся цегляний гараж, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.



Рятувальники о 16:05 локалізували пожежу, а о 16:15 остаточно її ліквідували. Вогонь стиг знищити господарський інвентар, холодильник, морозильну камеру.



О 20:44 у селі Суськ Ківерцівської міської громади Луцького району зайнялася вогнем кухня у дерев’яному житловому будинку. Рятувальники о 22:02 ліквідували пожежу.



Ще одну пожежу сухої трави, яка виникла на території Боратинської сільської громади у селі Рованці, швидко ліквідували працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області.



Причина виникнення пожежі – дитячі пустощі з вогнем дітей 2013 та 2014 р.н.









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