вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рованцях через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа

У Рованцях через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа
На Волині за минулу добу рятувальники загасили три пожежі.

Так, 20 квітня о 15:53 на вулиці 8 березня, що в місті Любомлі, через коротке замикання електромережі загорівся цегляний гараж, - інформує ГУДСНС України у Волинській області.

Рятувальники о 16:05 локалізували пожежу, а о 16:15 остаточно її ліквідували. Вогонь стиг знищити господарський інвентар, холодильник, морозильну камеру.

О 20:44 у селі Суськ Ківерцівської міської громади Луцького району зайнялася вогнем кухня у дерев’яному житловому будинку. Рятувальники о 22:02 ліквідували пожежу.

Ще одну пожежу сухої трави, яка виникла на території Боратинської сільської громади у селі Рованці, швидко ліквідували працівники 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини ГУДСНС України у Волинській області.

Причина виникнення пожежі – дитячі пустощі з вогнем дітей 2013 та 2014 р.н.

У Рованцях через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа
У Рованцях через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хірург-стоматолог з Луцька розповів, чи варто видаляти зуби мудрості
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В «Укравтодорі» розповіли, скільки коштуватиме кілометр платної дороги
Сьогодні, 11:22
І Погуляйко, і Недопад, і Поліщук працюють конструктивно, – голова Верховної Ради у Луцьку
Сьогодні, 11:09
У Рованцях через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа
Сьогодні, 10:49
На Волині браконьєри вбили оленя. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:48
Знайшли киянина, який їхав автобусом до Польщі і за нез'ясованих обставин опинився в Луцьку
Сьогодні, 10:37
Схожі новини
У селі під Луцьком вночі горів будинок У селі під Луцьком вночі горів будинок
26 березень, 15:33
У Світязі та у Володимирі-Волинському горіли житлові будинки У Світязі та у Володимирі-Волинському горіли житлові будинки
25 березень, 10:04
У селі під Луцьком горів житловий будинок У селі під Луцьком горів житловий будинок
12 березень, 09:26
Постраждав рятувальник і згоріло три зали: подробиці пожежі в ресторані у Володимирі Постраждав рятувальник і згоріло три зали: подробиці пожежі в ресторані у Володимирі
10 березень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де у Луцьку вигідно купити і відремонтувати авто з США та Канади*
Сьогодні, 10:00
 1
В «Укравтодорі» розповіли, скільки коштуватиме кілометр платної дороги
Сьогодні, 11:22
 0
І Погуляйко, і Недопад, і Поліщук працюють конструктивно, – голова Верховної Ради у Луцьку
Сьогодні, 11:09
 0
У Рованцях через дитячі пустощі з вогнем виникла пожежа
Сьогодні, 10:49
 0
На Волині браконьєри вбили оленя. ФОТО 18+
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8