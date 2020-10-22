І Погуляйко, і Недопад, і Поліщук працюють конструктивно, – голова Верховної Ради у Луцьку





Сьогодні, 21 квітня, він взяв участь у сесійному засіданні Волинської обласної ради, а також виступив перед журналістами під час брифінгу.



Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому не було реакції Києва на висловлення



Дмитро Разумков, що реагувати на таке рішення юридично може лише президент.



«Реакція на таке не йде зпарламенту. Не готовий відповісти, що було підставами для такого рішення обласної ради. Але сьогодні я спілкувався і з головою Волинської обласної ради (Григорій Недопад – ред.), і з головою Волинської облдержадміністрації (Юрій Погуляйко – ред.), і з міським головою (Луцький міський голова Ігор Поліщук – ред.). Всі працюють достатньо конструктивно. Не готовий озвучити позицію фракції, думаю, це можуть зробити мої колеги. Але юридичних наслідків з боку реакції парламенту бути не може. Сподіваюся, що сьогодні ця ситуація вже вирішена і всі працюють на користь Волинської області», - сказав Разумков.



Нагадаємо, у межах візиту голова Верховної Ради також ознайомиться з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, відвідає Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та підприємство «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром». Однак, ці об'єкти будуть закритими для преси.



Окрім того, Дмитро Разумков завітає у Волинський національний університет ім. Лесі Українки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з робочим візитом перебуває голова Верховної Ради України Дмитро Разумков Сьогодні, 21 квітня, він взяв участь у сесійному засіданні Волинської обласної ради, а також виступив перед журналістами під час брифінгу.Відповідаючи на запитання журналістів про те, чому не було реакції Києва на висловлення депутатами Волиньради недовіри голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку та яке ставлення партії «Слуга Народу», яку представляє Разумков, до такого рішення волинських депутатів.Дмитро Разумков, що реагувати на таке рішення юридично може лише президент.«Реакція на таке не йде зпарламенту. Не готовий відповісти, що було підставами для такого рішення обласної ради. Але сьогодні я спілкувався і з головою Волинської обласної ради (– ред.), і з головою Волинської облдержадміністрації (Юрій Погуляйко – ред.), і з міським головою (Луцький міський голова– ред.). Всі працюють достатньо конструктивно. Не готовий озвучити позицію фракції, думаю, це можуть зробити мої колеги. Але юридичних наслідків з боку реакції парламенту бути не може. Сподіваюся, що сьогодні ця ситуація вже вирішена і всі працюють на користь Волинської області», - сказав Разумков.Нагадаємо, у межах візиту голова Верховної Ради також ознайомиться з роботою КП «Волинське територіальне медичне об’єднання захисту материнства і дитинства» Волинської обласної ради, відвідає Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні та підприємство «ЛРЗ «Мотор» Державного концерну «Укроборонпром». Однак, ці об'єкти будуть закритими для преси.Окрім того, Дмитро Разумков завітає у Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

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