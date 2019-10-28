В «Укравтодорі» розповіли, скільки коштуватиме кілометр платної дороги





Про це повідомили в "Укравтодорі", розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише



Зазначається, що уже найближчим часом буде оголошено тендер на перший проєкт такої дороги. А наприкінці цього року у відомстві планують розпочати будівельні роботи.



Так, водіям доведеться платити по 4 гривні за кілометр шляху. Таку ціну планують встановити на концесійних дорогах. У Мінінфраструктури порахували, що реалізація програми дасть змогу залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій.



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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитись у 2024 році. За прогнозами, на підготовку документів та зведення першої траси знадобиться щонайменше три-чотири роки.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Першу платну дорогу планують почати будувати вже цього року.Про це повідомили в "Укравтодорі", розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН". Зазначається, що уже найближчим часом буде оголошено тендер на перший проєкт такої дороги. А наприкінці цього року у відомстві планують розпочати будівельні роботи.Так, водіям доведеться платитиза кілометр шляху. Таку ціну планують встановити на концесійних дорогах. У Мінінфраструктури порахували, що реалізація програми дасть змогу залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитись у 2024 році. За прогнозами, на підготовку документів та зведення першої траси знадобиться щонайменше три-чотири роки.

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