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В «Укравтодорі» розповіли, скільки коштуватиме кілометр платної дороги

В «Укравтодорі» розповіли, скільки коштуватиме кілометр платної дороги
Першу платну дорогу планують почати будувати вже цього року.

Про це повідомили в "Укравтодорі", розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".

Зазначається, що уже найближчим часом буде оголошено тендер на перший проєкт такої дороги. А наприкінці цього року у відомстві планують розпочати будівельні роботи.

Так, водіям доведеться платити по 4 гривні за кілометр шляху. Таку ціну планують встановити на концесійних дорогах. У Мінінфраструктури порахували, що реалізація програми дасть змогу залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитись у 2024 році. За прогнозами, на підготовку документів та зведення першої траси знадобиться щонайменше три-чотири роки.

Фото - ілюстративне

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Теги: Україна, платна дорога, вартість
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Коментарі 1
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Які дороги, якщо є гвинтокрилі? Хіба що з білого порошку...
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