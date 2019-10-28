В «Укравтодорі» розповіли, скільки коштуватиме кілометр платної дороги
Сьогодні, 11:22
Першу платну дорогу планують почати будувати вже цього року.
Про це повідомили в "Укравтодорі", розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
Зазначається, що уже найближчим часом буде оголошено тендер на перший проєкт такої дороги. А наприкінці цього року у відомстві планують розпочати будівельні роботи.
Так, водіям доведеться платити по 4 гривні за кілометр шляху. Таку ціну планують встановити на концесійних дорогах. У Мінінфраструктури порахували, що реалізація програми дасть змогу залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили, хто в Україні зможе безкоштовно їздити платними дорогами. ПЕРЕЛІК
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитись у 2024 році. За прогнозами, на підготовку документів та зведення першої траси знадобиться щонайменше три-чотири роки.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомили в "Укравтодорі", розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".
Зазначається, що уже найближчим часом буде оголошено тендер на перший проєкт такої дороги. А наприкінці цього року у відомстві планують розпочати будівельні роботи.
Так, водіям доведеться платити по 4 гривні за кілометр шляху. Таку ціну планують встановити на концесійних дорогах. У Мінінфраструктури порахували, що реалізація програми дасть змогу залучити понад 9 млрд доларів приватних інвестицій.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили, хто в Україні зможе безкоштовно їздити платними дорогами. ПЕРЕЛІК
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перші платні дороги в Україні можуть з'явитись у 2024 році. За прогнозами, на підготовку документів та зведення першої траси знадобиться щонайменше три-чотири роки.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Які дороги, якщо є гвинтокрилі? Хіба що з білого порошку...
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