Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 22 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Устилуг: ПАТ"Державний ощадний банк України",Державна фітосанітарна інспекція Волинської обл.,ВАТ НАСК "Оранта", ПАТ КБ "Приватбанк",Агентство по міжнародному туризму "Інтурист-Луцьк", Вол- Волинська філія ЗАТ СК " Галицька ", ПрАТ "Українська інновац. СК"Інвестсервіс",ПрАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна", СК "Універсальна",ВАТ "УСК "Дженералі Гарант",Приватне акціонерне товариство "АСК "ІНГО-Україна", ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ТзОВ "Волиньтабак",Приватне підприємство фірма "Юлія",АТ "СГ "ТАС" (приватне), ПрАТ "СК "УНІКА",ФОП Касівський Андрій Ярославович, ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп"2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинськийкава " Авеню", аптека № 29" Провізор" Магазин " Арго " Миколаївська церква кіоск № 14 в. Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд"Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинськийвул. Ковельська Крилова, Кунцевича Миколаївська, Шухевича3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с. Руснів: вул.Березова 2-8, 1,5,13, Набережна, 1-3, 2-20Вимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-16:00школа с.Млинище вул.Шахтарська 1-1122. 9:30-16:30магазин ФОП Курейс.Н.Лішня вул.Сонячна 1-25,вул.Ювілейна 41-553. 10:00-17:00Жашковичі: школа,дит.садок,магазин ФОП Доскоч,магазин ФОП Артищук,ФАП.Колона: школа,млин ФОП Куницька,магазин Оберіг ФО Вуйків,столятний цех і магазин ФОП Лукянчук,магазин ФОП Бойчук,станція моб.звязку МТС с.Колона,ТзОВ Пятидні с.Клопочин частково, с.Жашковичі, с.Волиця Колона, с.Колона1. 09:00-17:00м. Камінь-Каширський, вул. Воля, пров. Воля, вул. Суворова2. ПЛ-10кВ Л-73-02 (від ЗТП-297) 09:00 - 17:00 Юридичні споживачі с. Тоболи (крім СВК «Дружба»)Юридичні споживачі с. Старі Червища с. Тоболи (повністю)с. Старі Червища (повністю)3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-373 12:00-17:00 с.Верхи, вул. Миру4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-373 09:00-14:00 с.Верхи, вул. Варшава, вул. Південна1. 8:30-17:00ФОП Дуб Володимир ПрокоповичФОП Ліщук Петро ДорофійовичФОП Данилевська Світлана ЮхимівнаРелігійна громада ХВЄ с.Карпилівкавул.Незалежностівул.Ветеранів,вул Л.Українки2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холмська - частково3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, поштаФОП Романюк М.Д. - магазинс. Дідичівул. Миру,вул. Ранкова,вул. Колгоспна,4 КРУ 10 кВ наПС 35 Олика 9:00-17:00 КТП-256 смт.ОликаФОП Мисковець В.О. - магазинПАТ "Державний ощадбанк України"ФОП Сосницька О.В. - магазинФОП Славіч М.М. - магазинФОП Леошко В.Є. - магазинФОП Шелепа З.О. - магазинФОП Літвінчук Ж.В. - магазинФОП Поліщук В.Є. - магазинФОП Шевчук В.К. - магазинФОП Колошко Є.М. - магазинФОП Цибульський А.В. - магазинФОП Мацута С.П. - магазинФОП Славіч А.М. - магазинФОП Кошинська Г.П. - магазинФОП Мисковець В.О. - магазинВол. обл. психлікарня № 4Приватне підприємство "Алтея-фарм"Свято-Троїцька релігійна громада УПЦФОП Матищук С.Є. - магазинКТП-305 смт.ОликаМДКП "Ківерціводоканал" – очисні спорудиВол. обл. психлікарня № с.Гор3○янівка- повністюс. Залісоче- повністюсмт.Олика – повністюс. Жорнищес. Носовичіс.Чимерин1.9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліськас.Засмикис.Білашів2. 9:00-17:00Дрозднівська сільська рада, ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церкви, Свято-Троїцька громада Української православної церкви,Ковельське МТМОФОП Кухар В.С,Голобська селищна радаФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздніс.Гончий Брідс.Вівчицькс.Мельницям.Ковель3.9:00-17:00Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"Ковельське МТМО,Дубівська сільська радаСільськогосподарське ТзОВ "Облапське"Свято-Успенська релігійна громада УПЦКПс.Красноволя, ФОП Миронюк В.ЮФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городищес.Красноволям.Ковельс.Гредьки4.9:00-17:00Поворська сільська радаКовельське МТМО с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна1. КТП-174 для ремонту комутації та силового тр-ра 09:00 – 13:00 с. Юнівка вул. Луцька, вул. П’ятихатки2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-239 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Колпитів вул.Лесі Українки, вул.Гагаріна і прилеглі3. КТП-171 для ремонту силового тр-ра і заміни РВО 12:00 – 17:00 с.Затурці вул.Липинського, вул.Набережна, вул.Конзелевича, вул.Гулевичівни4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі1. 13:30-17:00Віділення зв’язку №12 Кошового 2Магазин №8Магазин №27Магазин Щедрийвул. О.Шума,вул. А.Шептицькоговул.Петра Маха,вул.Князів Острозькихвул.Гетьмана Мазепи, вул.Балківська, вул.Князів Ружинськихвул.Й Кунсевича , вул.Морозова, вул.Степана Мазурця2.Чистка ПЛ від гілок дерев9:00-17:00ТП-602ТП-541ТП-189 вул.Шевченка (частково)1. 09:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. Липини, Артсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів2. 09:00-16:00ФОП Гарбарук О.О., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., ТзОВ «Аніс-ЛТЛ», ФОП Вакуліч В.М., ФОП Юзва В.А., ФОП Верескунова І.О., Інвест Сервіс Лімітет, ФОП Жигаревич Б.О., СМВ-Транс, ТзОВ "Будсервіс" с. Липини вул. Шевченка, Ветеранів, Центральна3. КТП-199 10:00 – 17:00 с. Гаразджа: Піддубцівська с/р (артсвердловина), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Громадянин Сидорчук В.Л. (Магазин "Апетит")1 КТП-128 8:00-18:00с Скиби2 ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-35 до КР-3 8:00-18:00 с Хворостів3 ПЛ-10 Л-56-01 від ЛР-222 до КВН-44 8:00-18:00 Військова частина 9971ФОП Хом"як Олексій АдамовичТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАФТОПРОДУКТИ" с Рівне с Старовойтове4 ПЛ-10 Л-26-02 від ВН-127 8:00-18:00 б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",ФОП Козачук Наталія Вікторівна, Табір "Супутник", Яцкевич Олена Романівна База відпочинку,Б/в Житомирського молокозаводу, ВАТ"Оснастка", Пансіонат"Шацькі озера"-Очисні споруди с СвітязьЧистка траси10:00 - 17:00с. Деревок, вул. Новосільська, вул. Квітнева, вул. Поліщука, вул. Сонячна.1. 10:00-17:00Селянське фермерське господарство "Обрій" (кормоцех), СВК "Чарторийський". с. Старий Чорторійськ2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар". с. Нова Руда3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-423 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ". с. Майдан1. 09:00-17:00ательє "Стиль", вул.Грушевського 12, Купрієнко Ольга Генадіївна,м-н "GRAND", вул.Грушевського 12, Грищенко Андрій Олександрович,м-н "Смак", вул.Грушевського 14а, Нікончук Сергій Васильович,м-н "Технолідер", вул.Грушевського 12, Іванчук Юрій Євгенійович, стомат.кабінет "Дентал", вул. Грушевського 10, Кузьменко Яків Олександрович м. Нововолинськвул. Грушевського 8-12, Небесної Сотні 4-62. ПЛ-0.4 Л-1 від КТП-147 09:00-17:00 м-н «Зустріч» вул. Лісна 37 м. Нововолинськвул. Гірняцька 54-60, Марко Вовчок, 1-17, 2-22, Лісна1. 10:00.-17:00.Школа, дитсадок, магазин, Фап. с.Броди.1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні)2. 9:00-17:00с.Береськ, дитячий садок, церква,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,4 КТП-36250 9:00-17:00с. Рудня, вул. Сонячна, СадоваПЛ-0,4кВ ТП-4709:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, ВатутінаПЛ-10кВ Л71-019:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.119:00-17:00с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.12ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка1. 10:00 - 17:00.с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна1 ПЛ-10кВ Л-61-02від ЛР-13 до ЛР-53КТП-20 10:00-16:30 ФГ «Вікторія» - ферма с.Блаженик2 ПЛ-0,4кВЩТП-118 10:00-16:00 ФОП Привродський- готель с.Городилець3 ПЛ-0,4кВКТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова