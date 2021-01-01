Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 22 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 22 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг: ПАТ"Державний ощадний банк України",Державна фітосанітарна інспекція Волинської обл.,ВАТ НАСК "Оранта", ПАТ КБ "Приватбанк",Агентство по міжнародному туризму "Інтурист-Луцьк", Вол- Волинська філія ЗАТ СК " Галицька ", ПрАТ "Українська інновац. СК"Інвестсервіс",ПрАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна", СК "Універсальна",ВАТ "УСК "Дженералі Гарант",Приватне акціонерне товариство "АСК "ІНГО-Україна", ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ТзОВ "Волиньтабак",Приватне підприємство фірма "Юлія",АТ "СГ "ТАС" (приватне), ПрАТ "СК "УНІКА",ФОП Касівський Андрій Ярославович, ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп"
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
кава " Авеню", аптека № 29" Провізор" Магазин " Арго " Миколаївська церква кіоск № 14 в. Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд"
Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський
вул. Ковельська Крилова, Кунцевича Миколаївська, Шухевича
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с. Руснів: вул.Березова 2-8, 1,5,13, Набережна, 1-3, 2-20
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
школа с.Млинище вул.Шахтарська 1-112
2. 9:30-16:30
магазин ФОП Курей
с.Н.Лішня вул.Сонячна 1-25,вул.Ювілейна 41-55
3. 10:00-17:00
Жашковичі: школа,дит.садок,магазин ФОП Доскоч,магазин ФОП Артищук,ФАП.
Колона: школа,млин ФОП Куницька,магазин Оберіг ФО Вуйків,столятний цех і магазин ФОП Лукянчук,магазин ФОП Бойчук,станція моб.звязку МТС с.Колона,ТзОВ Пятидні с.Клопочин частково, с.Жашковичі, с.Волиця Колона, с.Колона
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, пров. Воля, вул. Суворова
2. ПЛ-10кВ Л-73-02 (від ЗТП-297) 09:00 - 17:00 Юридичні споживачі с. Тоболи (крім СВК «Дружба»)
Юридичні споживачі с. Старі Червища с. Тоболи (повністю)
с. Старі Червища (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-373 12:00-17:00 с.Верхи, вул. Миру
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-373 09:00-14:00 с.Верхи, вул. Варшава, вул. Південна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, пошта
ФОП Романюк М.Д. - магазин
с. Дідичі
вул. Миру,
вул. Ранкова,
вул. Колгоспна,
4 КРУ 10 кВ наПС 35 Олика 9:00-17:00 КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Цибульський А.В. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - магазин
ФОП Кошинська Г.П. - магазин
ФОП Мисковець В.О. - магазин
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук С.Є. - магазин
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
Вол. обл. психлікарня № с.Гор3○янівка- повністю
с. Залісоче- повністю
смт.Олика – повністю
с. Жорнище
с. Носовичі
с.Чимерин
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада, ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церкви, Свято-Троїцька громада Української православної церкви,Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С,Голобська селищна рада
ФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»
ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздні
с.Гончий Брід
с.Вівчицьк
с.Мельниця
м.Ковель
3.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО,Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
4.
9:00-17:00
Поворська сільська рада
Ковельське МТМО с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна
Локачинський район
1. КТП-174 для ремонту комутації та силового тр-ра 09:00 – 13:00 с. Юнівка вул. Луцька, вул. П’ятихатки
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-239 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Колпитів вул.Лесі Українки, вул.Гагаріна і прилеглі
3. КТП-171 для ремонту силового тр-ра і заміни РВО 12:00 – 17:00 с.Затурці вул.Липинського, вул.Набережна, вул.Конзелевича, вул.Гулевичівни
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Віділення зв’язку №12 Кошового 2
Магазин №8
Магазин №27
Магазин Щедрий
вул. О.Шума,вул. А.Шептицького
вул.Петра Маха,вул.Князів Острозьких
вул.Гетьмана Мазепи, вул.Балківська, вул.Князів Ружинських
вул.Й Кунсевича , вул.Морозова, вул.Степана Мазурця
2.
Чистка ПЛ від гілок дерев
9:00-17:00
ТП-602
ТП-541
ТП-189 вул.Шевченка (частково)
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. 09:00-16:00
ФОП Гарбарук О.О., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., ТзОВ «Аніс-ЛТЛ», ФОП Вакуліч В.М., ФОП Юзва В.А., ФОП Верескунова І.О., Інвест Сервіс Лімітет, ФОП Жигаревич Б.О., СМВ-Транс, ТзОВ "Будсервіс" с. Липини вул. Шевченка, Ветеранів, Центральна
3. КТП-199 10:00 – 17:00 с. Гаразджа: Піддубцівська с/р (артсвердловина), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Громадянин Сидорчук В.Л. (Магазин "Апетит")
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-128 8:00-18:00
с Скиби
2 ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-35 до КР-3 8:00-18:00 с Хворостів
3 ПЛ-10 Л-56-01 від ЛР-222 до КВН-44 8:00-18:00 Військова частина 9971
ФОП Хом"як Олексій Адамович
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАФТОПРОДУКТИ" с Рівне с Старовойтове
4 ПЛ-10 Л-26-02 від ВН-127 8:00-18:00 б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",ФОП Козачук Наталія Вікторівна, Табір "Супутник", Яцкевич Олена Романівна База відпочинку,Б/в Житомирського молокозаводу, ВАТ"Оснастка", Пансіонат"Шацькі озера"-Очисні споруди с Світязь
Любешівський район
1
Чистка траси
10:00 - 17:00
с. Деревок, вул. Новосільська, вул. Квітнева, вул. Поліщука, вул. Сонячна.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Селянське фермерське господарство "Обрій" (кормоцех), СВК "Чарторийський". с. Старий Чорторійськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар". с. Нова Руда
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-423 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ". с. Майдан
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ательє "Стиль", вул.Грушевського 12, Купрієнко Ольга Генадіївна,м-н "GRAND", вул.Грушевського 12, Грищенко Андрій Олександрович,м-н "Смак", вул.Грушевського 14а, Нікончук Сергій Васильович,м-н "Технолідер", вул.Грушевського 12, Іванчук Юрій Євгенійович, стомат.кабінет "Дентал", вул. Грушевського 10, Кузьменко Яків Олександрович м. Нововолинськ
вул. Грушевського 8-12, Небесної Сотні 4-6
2. ПЛ-0.4 Л-1 від КТП-147 09:00-17:00 м-н «Зустріч» вул. Лісна 37 м. Нововолинськ
вул. Гірняцька 54-60, Марко Вовчок, 1-17, 2-22, Лісна
Ратнівський район
1. 10:00.-17:00.
Школа, дитсадок, магазин, Фап. с.Броди.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні)
2. 9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок, церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4 КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-470
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11
9:00-17:00
с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-02
від ЛР-13 до ЛР-53
КТП-20 10:00-16:30 ФГ «Вікторія» - ферма с.Блаженик
2 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118 10:00-16:00 ФОП Привродський- готель с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг: ПАТ"Державний ощадний банк України",Державна фітосанітарна інспекція Волинської обл.,ВАТ НАСК "Оранта", ПАТ КБ "Приватбанк",Агентство по міжнародному туризму "Інтурист-Луцьк", Вол- Волинська філія ЗАТ СК " Галицька ", ПрАТ "Українська інновац. СК"Інвестсервіс",ПрАТ "Страхова компанія "ПЗУ Україна", СК "Універсальна",ВАТ "УСК "Дженералі Гарант",Приватне акціонерне товариство "АСК "ІНГО-Україна", ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ТзОВ "Волиньтабак",Приватне підприємство фірма "Юлія",АТ "СГ "ТАС" (приватне), ПрАТ "СК "УНІКА",ФОП Касівський Андрій Ярославович, ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна Іншуранс Груп"
2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-54 09:00-17:00 м. Володимир-Волинський
кава " Авеню", аптека № 29" Провізор" Магазин " Арго " Миколаївська церква кіоск № 14 в. Ковельська Магазин "Жу-жу", кіоск "Юніленд"
Магазин "Карат", Аптека м. Володимир-Волинський
вул. Ковельська Крилова, Кунцевича Миколаївська, Шухевича
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-210 09:00-17:00 с. Руснів: вул.Березова 2-8, 1,5,13, Набережна, 1-3, 2-20
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. 10:00-16:00
школа с.Млинище вул.Шахтарська 1-112
2. 9:30-16:30
магазин ФОП Курей
с.Н.Лішня вул.Сонячна 1-25,вул.Ювілейна 41-55
3. 10:00-17:00
Жашковичі: школа,дит.садок,магазин ФОП Доскоч,магазин ФОП Артищук,ФАП.
Колона: школа,млин ФОП Куницька,магазин Оберіг ФО Вуйків,столятний цех і магазин ФОП Лукянчук,магазин ФОП Бойчук,станція моб.звязку МТС с.Колона,ТзОВ Пятидні с.Клопочин частково, с.Жашковичі, с.Волиця Колона, с.Колона
Камінь-Каширський район
1. 09:00-17:00
м. Камінь-Каширський, вул. Воля, пров. Воля, вул. Суворова
2. ПЛ-10кВ Л-73-02 (від ЗТП-297) 09:00 - 17:00 Юридичні споживачі с. Тоболи (крім СВК «Дружба»)
Юридичні споживачі с. Старі Червища с. Тоболи (повністю)
с. Старі Червища (повністю)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-373 12:00-17:00 с.Верхи, вул. Миру
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-373 09:00-14:00 с.Верхи, вул. Варшава, вул. Південна
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
ФОП Дуб Володимир Прокопович
ФОП Ліщук Петро Дорофійович
ФОП Данилевська Світлана Юхимівна
Релігійна громада ХВЄ с.Карпилівка
вул.Незалежності
вул.Ветеранів,
вул Л.Українки
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холмська - частково
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-257 8:30-17:00 с. Дідичі – ФАП,с/рада, пошта
ФОП Романюк М.Д. - магазин
с. Дідичі
вул. Миру,
вул. Ранкова,
вул. Колгоспна,
4 КРУ 10 кВ наПС 35 Олика 9:00-17:00 КТП-256 смт.Олика
ФОП Мисковець В.О. - магазин
ПАТ "Державний ощадбанк України"
ФОП Сосницька О.В. - магазин
ФОП Славіч М.М. - магазин
ФОП Леошко В.Є. - магазин
ФОП Шелепа З.О. - магазин
ФОП Літвінчук Ж.В. - магазин
ФОП Поліщук В.Є. - магазин
ФОП Шевчук В.К. - магазин
ФОП Колошко Є.М. - магазин
ФОП Цибульський А.В. - магазин
ФОП Мацута С.П. - магазин
ФОП Славіч А.М. - магазин
ФОП Кошинська Г.П. - магазин
ФОП Мисковець В.О. - магазин
Вол. обл. психлікарня № 4
Приватне підприємство "Алтея-фарм"
Свято-Троїцька релігійна громада УПЦ
ФОП Матищук С.Є. - магазин
КТП-305 смт.Олика
МДКП "Ківерціводоканал" – очисні споруди
Вол. обл. психлікарня № с.Гор3○янівка- повністю
с. Залісоче- повністю
смт.Олика – повністю
с. Жорнище
с. Носовичі
с.Чимерин
Ковельський район
1.
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
2. 9:00-17:00
Дрозднівська сільська рада, ТзОВ Виробничо-комерційне підприємство «Каскад»,Свято-Михайлівська громада Української православної церкви, Свято-Троїцька громада Української православної церкви,Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С,Голобська селищна рада
ФО Ромащук Л.М,СВК «Вікторія»
ФО Чабан О.Р,ТзОВ «В.Прометей» с.Дроздні
с.Гончий Брід
с.Вівчицьк
с.Мельниця
м.Ковель
3.
9:00-17:00
Сільськогосподарське ТзОВ "Ратнівський аграрій"
Ковельське МТМО,Дубівська сільська рада
Сільськогосподарське ТзОВ "Облапське"
Свято-Успенська релігійна громада УПЦКП
с.Красноволя, ФОП Миронюк В.Ю
ФО Ніколюк І.В,Свято - Успенська Громада Укр. Православн. Церкви,ПАТ "Укртелеком" Волинська філія с.Городище
с.Красноволя
м.Ковель
с.Гредьки
4.
9:00-17:00
Поворська сільська рада
Ковельське МТМО с.Світле,вул..Журавлина; вул..Центральна
Локачинський район
1. КТП-174 для ремонту комутації та силового тр-ра 09:00 – 13:00 с. Юнівка вул. Луцька, вул. П’ятихатки
2. ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-239 для чистки траси ПЛ 09:00 – 17:00 с.Колпитів вул.Лесі Українки, вул.Гагаріна і прилеглі
3. КТП-171 для ремонту силового тр-ра і заміни РВО 12:00 – 17:00 с.Затурці вул.Липинського, вул.Набережна, вул.Конзелевича, вул.Гулевичівни
4. ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-132 для ремонту ПЛ 09:00 – 17:00 с.Зубильне вул.Ветеранів і прилеглі
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Віділення зв’язку №12 Кошового 2
Магазин №8
Магазин №27
Магазин Щедрий
вул. О.Шума,вул. А.Шептицького
вул.Петра Маха,вул.Князів Острозьких
вул.Гетьмана Мазепи, вул.Балківська, вул.Князів Ружинських
вул.Й Кунсевича , вул.Морозова, вул.Степана Мазурця
2.
Чистка ПЛ від гілок дерев
9:00-17:00
ТП-602
ТП-541
ТП-189 вул.Шевченка (частково)
Луцький район
1. 09:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. 09:00-16:00
ФОП Гарбарук О.О., Теремнівське СТ, ФОП Курбанова В.В., ОК «Оселя на Центральній», ФОП Волинець Ю.О., ФОП Даниленко О.О., ФОП Михальчук О.Ф., ВУЖКГ с. Липини (артсвердловина), ФОП Гнездецький В.В., ТзОВ «Аніс-ЛТЛ», ФОП Вакуліч В.М., ФОП Юзва В.А., ФОП Верескунова І.О., Інвест Сервіс Лімітет, ФОП Жигаревич Б.О., СМВ-Транс, ТзОВ "Будсервіс" с. Липини вул. Шевченка, Ветеранів, Центральна
3. КТП-199 10:00 – 17:00 с. Гаразджа: Піддубцівська с/р (артсвердловина), СВК "Піддубці" (Бригада №2), ТзОВ "ВІДО-ЛТД" (Приміщення для коней), ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Громадянин Сидорчук В.Л. (Магазин "Апетит")
Любомльський та Шацький райони
1 КТП-128 8:00-18:00
с Скиби
2 ПЛ-10 Л-58-03 від ЛР-35 до КР-3 8:00-18:00 с Хворостів
3 ПЛ-10 Л-56-01 від ЛР-222 до КВН-44 8:00-18:00 Військова частина 9971
ФОП Хом"як Олексій Адамович
ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАФТОПРОДУКТИ" с Рівне с Старовойтове
4 ПЛ-10 Л-26-02 від ВН-127 8:00-18:00 б/в "Гарт", Б/в ТзОВ "АТП-Центр",ФОП Козачук Наталія Вікторівна, Табір "Супутник", Яцкевич Олена Романівна База відпочинку,Б/в Житомирського молокозаводу, ВАТ"Оснастка", Пансіонат"Шацькі озера"-Очисні споруди с Світязь
Любешівський район
1
Чистка траси
10:00 - 17:00
с. Деревок, вул. Новосільська, вул. Квітнева, вул. Поліщука, вул. Сонячна.
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Селянське фермерське господарство "Обрій" (кормоцех), СВК "Чарторийський". с. Старий Чорторійськ
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар". с. Нова Руда
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-423 10:00-17:00 Районний відділ освіти (школа), ФОП Мазурик Сергій Володимирович (деревообробний цех), Маневицьке споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), ТОВ "АСТЕЛІТ". с. Майдан
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
ательє "Стиль", вул.Грушевського 12, Купрієнко Ольга Генадіївна,м-н "GRAND", вул.Грушевського 12, Грищенко Андрій Олександрович,м-н "Смак", вул.Грушевського 14а, Нікончук Сергій Васильович,м-н "Технолідер", вул.Грушевського 12, Іванчук Юрій Євгенійович, стомат.кабінет "Дентал", вул. Грушевського 10, Кузьменко Яків Олександрович м. Нововолинськ
вул. Грушевського 8-12, Небесної Сотні 4-6
2. ПЛ-0.4 Л-1 від КТП-147 09:00-17:00 м-н «Зустріч» вул. Лісна 37 м. Нововолинськ
вул. Гірняцька 54-60, Марко Вовчок, 1-17, 2-22, Лісна
Ратнівський район
1. 10:00.-17:00.
Школа, дитсадок, магазин, Фап. с.Броди.
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська (непарні)
2. 9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок, церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4 КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-470
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6
ПЛ-10кВ Л71-01
9:00-17:00 с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа, с.Тихотин, с.Бортяхівка (повністю)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар, ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10
ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб,церква,ФАП. с.Вишеньки, вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11
9:00-17:00
с.Кроватка, магазин,ФАП ,шкільна котельня с.Кроватка,вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна,Пугачова.
12
ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
Старовижівський район
1. 10:00 - 17:00.
с. Борзова вул:8 –го Березня, Гагаріна
Турійський район
1 ПЛ-10кВ Л-61-02
від ЛР-13 до ЛР-53
КТП-20 10:00-16:30 ФГ «Вікторія» - ферма с.Блаженик
2 ПЛ-0,4кВ
ЩТП-118 10:00-16:00 ФОП Привродський- готель с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-316 10:00-16:30 с.Обеніжи вул.Тишика, Нова
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