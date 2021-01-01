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В лікарні у Луцьку жінка посеред ночі вкрала мобільний телефон

В лікарні у Луцьку жінка посеред ночі вкрала мобільний телефон
У Луцьку знайшли жінку, яка таємно викрала мобільний телефон в лікарні.

Сьогодні, 21 квітня, вранці патрульним надійшло повідомлення, що у заявника в одному із медзакладів Луцька вночі вкрали мобільний телефон, який лежав на тумбі, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Патрульні, які прибули на місце події, поспілкувалися із заявником і очевидцями та з’ясували, що крадіжку могла скоїти особа, яка вночі ходила по палатах.

Після цього патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Спільними діями поліцейські здійснили перевірку причетності громадянки до крадіжки та виявили в неї вказаний мобільний телефон.
Надалі з громадянкою працюватимуть слідчі.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, крадіжка, лікарня
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