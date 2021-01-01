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Двом професорам з Волині виплатять обласну премію

Двом професорам з Волині виплатять обласну премію
Двоє волинських науковців отримуватимуть обласну премію за заслуги у сфері науки.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 квітня, під час сесії Волиньради.

Так, премією за заслуги у сфері науки на 2021 рік вирішили відзначити Дударєва Ігоря Миколайовича – доктора технічних наук, професора кафедри технологій і обладнання переробних виробництв Луцького національного технічного університету, а також Засєкіна Сергія Васильовича – доктора філологічних наук, професора кафедри прикладної лінгвістики Волинського національного університету імені Лесі Українки.

За таке рішення проголосували 56 депутатів.

Зауважимо, що з згідно з положенням про таку премію, її розмір становить 4 мінімальних заробітних плати одноразової матеріальної виплати.

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Теги: Волинь, Луцьк, премія, професор, Ігор Дударєв, Сергій Засєкін
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